У Львові виставили на продаж літаючу тарілку: скільки коштує НЛО (ФОТО)

На одному з українських онлайн-майданчиків з продажу транспортних засобів з’явилося несподіване оголошення. У Львові продають "літальну тарілку" — це декоративна сфера стилізована під НЛО з підсвіткою та дистанційним керуванням.

У Львові продають літаючу тарілку НЛО

Як зазначено в описі оголошення, об’єкт є саморобною конструкцією 2025 року виготовлення. Летюча тарілка оснащена електродвигуном, має "автоматичну коробку передач" і нульовий пробіг. Згідно з заявленими характеристиками, максимальна швидкість обертання становить до 15 км/год.

Керування здійснюється за допомогою пульта, що дозволяє сфері обертатися навколо себе. Також продавець обіцяє "дуже багато допів", не уточнюючи деталей.

Ціна летючої тарілки становить 8,5 тисячі доларів, що еквівалентно приблизно 360 тисячам гривень. Крім того, цей апарат має "номер" — НЛ 0001 ОО.

Літальна тарілка. Вид з середини

У коментарях під оголошенням користувачі відреагували з іронією на продаж НЛО у Львові: "А треба мати права на цей апарат?"; "А чому не через Дію зареєстровано?"; "я б купила, але наше ППО зіб'є"; "Коли я розбагатію і зійду з розуму, я нікому не скажу, але знаки будуть"; "Газ можна поставить?"; "я так розумію попередній власник зник безвісти і сидить десь в секретній лабораторії Зони-51" та "коли в мене полетить кукуха то я її куплю".

