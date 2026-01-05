Во Львове выставили на продажу летающую тарелку: сколько стоит НЛО (ФОТО)

На одной из украинских онлайн-площадок по продаже транспортных средств появилось неожиданное объявление. Во Львове продают "летальную тарелку" — это декоративная сфера, стилизованная под НЛО с подсветкой и дистанционным управлением.

Во Львове продают летающую тарелку НЛО

Как указано в описании объявления, объект является самодельной конструкцией 2025 года изготовления. Летающая тарелка оснащена электродвигателем, имеет "автоматическую коробку передач" и нулевой пробег. Согласно заявленным характеристикам, максимальная скорость вращения составляет до 15 км/ч.

Управление осуществляется посредством пульта, позволяющего сфере вращаться вокруг себя. Также продавец обещает "очень много допов", не уточняя деталей.

Цена летучей тарелки составляет 8,5 тысячи долларов, что эквивалентно примерно 360 тысячам гривен. Кроме того, этот аппарат имеет "номер" – НЛ 0001 ОО.

Летательная тарелка. Вид изнутри

В комментариях под объявлением пользователи отреагировали с иронией на продажу НЛО во Львове: "А нужно иметь право на этот аппарат?"; "А почему не из-за Дии зарегистрировано?"; "я бы купила, но наше ПВО собьет"; "Когда я разбогатею и сойду с ума, я никому не скажу, но знаки будут"; "Газ можно поставить?"; "я так понимаю предыдущий владелец пропал без вести и сидит где-то в секретной лаборатории Зоны-51" и "когда у меня полетит кукуха, то я ее куплю".

