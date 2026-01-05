logo

BTC/USD

93691

ETH/USD

3182.19

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Во Львове выставили на продажу летающую тарелку: сколько стоит НЛО (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львове выставили на продажу летающую тарелку: сколько стоит НЛО (ФОТО)

Во Львове появилось объявление о продаже декоративной летательной тарелки с подсветкой и пультом управления.

5 января 2026, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

На одной из украинских онлайн-площадок по продаже транспортных средств появилось неожиданное объявление. Во Львове продают "летальную тарелку" — это декоративная сфера, стилизованная под НЛО с подсветкой и дистанционным управлением.

Во Львове выставили на продажу летающую тарелку: сколько стоит НЛО (ФОТО)

Во Львове продают летающую тарелку НЛО

Как указано в описании объявления, объект является самодельной конструкцией 2025 года изготовления. Летающая тарелка оснащена электродвигателем, имеет "автоматическую коробку передач" и нулевой пробег. Согласно заявленным характеристикам, максимальная скорость вращения составляет до 15 км/ч.

Управление осуществляется посредством пульта, позволяющего сфере вращаться вокруг себя. Также продавец обещает "очень много допов", не уточняя деталей.

Во Львове выставили на продажу летающую тарелку: сколько стоит НЛО (ФОТО) - фото 2

Во Львове продают летающую тарелку НЛО

Цена летучей тарелки составляет 8,5 тысячи долларов, что эквивалентно примерно 360 тысячам гривен. Кроме того, этот аппарат имеет "номер" – НЛ 0001 ОО.

Во Львове выставили на продажу летающую тарелку: сколько стоит НЛО (ФОТО) - фото 2

Летательная тарелка. Вид изнутри

В комментариях под объявлением пользователи отреагировали с иронией на продажу НЛО во Львове: "А нужно иметь право на этот аппарат?"; "А почему не из-за Дии зарегистрировано?"; "я бы купила, но наше ПВО собьет"; "Когда я разбогатею и сойду с ума, я никому не скажу, но знаки будут"; "Газ можно поставить?"; "я так понимаю предыдущий владелец пропал без вести и сидит где-то в секретной лаборатории Зоны-51" и "когда у меня полетит кукуха, то я ее куплю".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предлагавшийся Трампу золотой унитаз продали на аукционе Sotheby's.

Также "Комментарии" писали, что в Германии полиция искала НЛО после падения загадочного объекта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.threads.com/@autobazar_ua1/post/DTDyYANjWzZ
Теги:

Новости

Все новости