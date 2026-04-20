Перша людина з Європи полетить на Місяць: ця країна випередила Францію та Італію

Німеччина стане країною, яка відправить першого європейського астронавта до Місяця. Про це заявила міністерка досліджень ФРН Доротея Бер. За її словами, в переговорах з Європейським космічним агентством Німеччина випередила Францію та Італію.

Німецькі астронавти Маттіас Маурер та Александер Герст. Фото: dpa

Доротея Бер в подкасті Politico повідомила, що першим представником Європи, який вирушить до Місяця, стане саме німецький астронавт. Однак, хто саме отримає історичну місію, наразі ще не вирішено.

Серед головних кандидатів називають двох досвідчених астронавтів 49-річного Александра Герста та та 56-річного Маттіаса Маурера. Обидва мають досвід космічних польотів і співпраці з міжнародними програмами.

"Нам вдалося забезпечити, щоб першим європейцем, який полетить на Місяць, був німець", — заявила Бер та пояснила, що переговори були складними через конкуренцію з боку інших країн ЄС, зокрема Франції та Італії.

Попередньо очікується, що перший політ європейського космонавта відбудеться у 2028 році. Саме тоді NASA планує здійснити першу за понад пів століття пілотовану висадку людей на поверхню Місяця. Останній раз люди побували там у 1972 році в межах місії Apollo 17. Після цього людство обмежувалося орбітальними польотами та автоматичними дослідженнями.

