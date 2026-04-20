Первый человек из Европы полетит на Луну: эта страна опередила Францию и Италию

Германия станет страной, которая отправит первого европейского астронавта на Луну. Об этом заявила министерша исследований ФРГ Доротея Бэр. По ее словам, в переговорах с Европейским космическим агентством Германия опередила Францию и Италию.
Немецкие астронавты Маттиас Маурер и Александр Герст. Фото: dpa
Доротея Бэр в подкасте Politico сообщила, что первым представителем Европы, который отправится к Луне, станет именно немецкий астронавт. Однако, кто получит историческую миссию, пока еще не решено.
Среди главных кандидатов называют двух опытных астронавтов 49-летнего Александра Герста и 56-летнего Маттиаса Маурера. Оба имеют опыт космических полетов и сотрудничества с международными программами.
Предварительно ожидается, что первый полет европейского космонавта состоится в 2028 году. Именно тогда NASA планирует осуществить первую за более полувека пилотируемую высадку людей на поверхность Луны. В последний раз люди побывали там в 1972 году в рамках миссии Apollo 17. После этого человечество ограничивалось орбитальными полетами и автоматическими исследованиями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полетевший на Луну космический корабль миссии "Артемида II" потерял связь с Землей. Что произошло во время важной космической миссии на спутнике нашей планеты.
Также "Комментарии" писали, что ученые NASA заявили, что астронавтам не следует мастурбировать в космосе по странной причине.