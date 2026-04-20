Первый человек из Европы полетит на Луну: эта страна опередила Францию и Италию

Германия станет страной, которая отправит первого европейского астронавта на Луну. Об этом заявила министерша исследований ФРГ Доротея Бэр. По ее словам, в переговорах с Европейским космическим агентством Германия опередила Францию и Италию.

Немецкие астронавты Маттиас Маурер и Александр Герст. Фото: dpa

Доротея Бэр в подкасте Politico сообщила, что первым представителем Европы, который отправится к Луне, станет именно немецкий астронавт. Однако, кто получит историческую миссию, пока еще не решено.

Среди главных кандидатов называют двух опытных астронавтов 49-летнего Александра Герста и 56-летнего Маттиаса Маурера. Оба имеют опыт космических полетов и сотрудничества с международными программами.

"Нам удалось обеспечить, чтобы первым полетящим на Луну европейцем был немец", — заявила Бэр и пояснила, что переговоры были сложными из-за конкуренции со стороны других стран ЕС, в частности Франции и Италии.

Предварительно ожидается, что первый полет европейского космонавта состоится в 2028 году. Именно тогда NASA планирует осуществить первую за более полувека пилотируемую высадку людей на поверхность Луны. В последний раз люди побывали там в 1972 году в рамках миссии Apollo 17. После этого человечество ограничивалось орбитальными полетами и автоматическими исследованиями.

