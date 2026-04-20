logo

BTC/USD

75283

ETH/USD

2317.89

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Первый человек из Европы полетит на Луну: эта страна опередила Францию и Италию
НОВОСТИ

Первый человек из Европы полетит на Луну: эта страна опередила Францию и Италию

Первого европейского астронавта отправят на Луну. Историческая миссия может состояться уже в 2028 году.

20 апреля 2026, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Германия станет страной, которая отправит первого европейского астронавта на Луну. Об этом заявила министерша исследований ФРГ Доротея Бэр. По ее словам, в переговорах с Европейским космическим агентством Германия опередила Францию и Италию.

Немецкие астронавты Маттиас Маурер и Александр Герст. Фото: dpa

Доротея Бэр в подкасте Politico сообщила, что первым представителем Европы, который отправится к Луне, станет именно немецкий астронавт. Однако, кто получит историческую миссию, пока еще не решено.

Среди главных кандидатов называют двух опытных астронавтов 49-летнего Александра Герста и 56-летнего Маттиаса Маурера. Оба имеют опыт космических полетов и сотрудничества с международными программами.

"Нам удалось обеспечить, чтобы первым полетящим на Луну европейцем был немец", — заявила Бэр и пояснила, что переговоры были сложными из-за конкуренции со стороны других стран ЕС, в частности Франции и Италии.

Предварительно ожидается, что первый полет европейского космонавта состоится в 2028 году. Именно тогда NASA планирует осуществить первую за более полувека пилотируемую высадку людей на поверхность Луны. В последний раз люди побывали там в 1972 году в рамках миссии Apollo 17. После этого человечество ограничивалось орбитальными полетами и автоматическими исследованиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полетевший на Луну космический корабль миссии "Артемида II" потерял связь с Землей. Что произошло во время важной космической миссии на спутнике нашей планеты.

Также "Комментарии" писали, что ученые NASA заявили, что астронавтам не следует мастурбировать в космосе по странной причине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/mond-deutscher-erster-europaer-alexander-gerst-matthias-maurer-esa-100.html
Теги:

Новости

Все новости