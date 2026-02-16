logo_ukra

Обама пояснив свої резонансні слова про існування інопланетян

Барак Обама пояснив свою заяву про існування інопланетян.

16 лютого 2026, 11:25
Slava Kot

Колишній президент США Барак Обама уточнив свою резонансну заяву про інопланетян, яка викликала хвилю обговорень у соцмережах. У дописі в Instagram він наголосив, що за час перебування на посаді не бачив жодних доказів контакту людства з позаземними цивілізаціями.

Обама пояснив свої резонансні слова про існування інопланетян

Обама уточнив заяву про існування інопланетян. Фото з відкритих джерел

Барак Обама в інтерв’ю журналісту Браяну Тайлеру Коену під час швидкого раунду питань заявив, що інопланетяни існують. Експрезидент зауважив, що вони реальні, однак він жодного не бачив. Також Обама пожартував, що їх не утримують на військовій базі Зона 51, яка давно стала об’єктом конспірологічних теорій.

Після заяви про існування інопланетян мережа вибухнула численними припущеннями. Обама відреагував та у новому дописі в Instagram виправив свою попередню заяву про прибульців.

"Я намагався дотримуватися духу швидкого раунду, але оскільки це привернуло увагу, дозвольте мені уточнити. Статистично, Всесвіт настільки величезний, що є велика ймовірність того, що там є життя. Але відстані між сонячними системами настільки великі, що ймовірність того, що нас відвідували інопланетяни, низька, і я не бачив жодних доказів того, що інопланетяни контактували з нами", — пояснив Обама.

У кінці повідомлення Обама додав одне слово: "Справді!".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчений NASA пояснив, чому інопланетяни досі не вийшли на зв’язок із Землею. За його словами, інопланетяни можуть бути не такими розвиненими, як ми вважаємо.

Також "Коментарі" писали, що людей по всьому світу налякали "інопланетні" мітки на кавунах. Фото публікують з різних куточків планети.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DUy9E_UD9RR
