Обама объяснил свои резонансные слова о существовании инопланетян

Бывший президент США Барак Обама уточнил свое резонансное заявление об инопланетянах, вызвавшее волну обсуждений в соцсетях. В сообщении в Instagram он подчеркнул, что за время пребывания в должности не видел никаких доказательств контакта человечества с внеземными цивилизациями.

Барак Обама в интервью журналисту Брайану Тайлеру Коэну во время быстрого раунда вопросов заявил, что инопланетяне существуют. Экс-президент заметил, что они реальны, однако он ни одного не видел. Также Обама пошутил, что они не содержатся на военной базе Зона 51, которая давно стала объектом конспирологических теорий.

После заявления о существовании инопланетян сеть разразилась многочисленными предположениями. Обама отреагировал и в новом сообщении в Instagram исправил свое предварительное заявление о пришельцах.

"Я пытался придерживаться духа быстрого раунда, но поскольку это привлекло внимание, позвольте мне уточнить. Статистически, Вселенная настолько огромна, что есть большая вероятность того, что там есть жизнь. Статистически, Вселенная настолько огромна, что есть большая вероятность того, что там есть жизнь. Но расстояния между солнечными системами настолько велики, что вероятность того, что нас посещали инопланетяне, низка, и я не видел никаких доказательств того, что инопланетяне контактировали с нами", – объяснил Обама.

В конце сообщения Обама добавил одно слово: "Действительно!".

