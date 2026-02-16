Обама объяснил свои резонансные слова о существовании инопланетян

Рубрики
Бывший президент США Барак Обама уточнил свое резонансное заявление об инопланетянах, вызвавшее волну обсуждений в соцсетях. В сообщении в Instagram он подчеркнул, что за время пребывания в должности не видел никаких доказательств контакта человечества с внеземными цивилизациями.
Обама уточнил заявление о существовании инопланетян. Фото из открытых источников
Барак Обама в интервью журналисту Брайану Тайлеру Коэну во время быстрого раунда вопросов заявил, что инопланетяне существуют. Экс-президент заметил, что они реальны, однако он ни одного не видел. Также Обама пошутил, что они не содержатся на военной базе Зона 51, которая давно стала объектом конспирологических теорий.
После заявления о существовании инопланетян сеть разразилась многочисленными предположениями. Обама отреагировал и в новом сообщении в Instagram исправил свое предварительное заявление о пришельцах.
В конце сообщения Обама добавил одно слово: "Действительно!".
