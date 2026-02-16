logo

Обама объяснил свои резонансные слова о существовании инопланетян
commentss НОВОСТИ Все новости

Обама объяснил свои резонансные слова о существовании инопланетян

Барак Обама объяснил свое заявление о существовании инопланетян.

16 февраля 2026, 11:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший президент США Барак Обама уточнил свое резонансное заявление об инопланетянах, вызвавшее волну обсуждений в соцсетях. В сообщении в Instagram он подчеркнул, что за время пребывания в должности не видел никаких доказательств контакта человечества с внеземными цивилизациями.

Обама объяснил свои резонансные слова о существовании инопланетян

Обама уточнил заявление о существовании инопланетян. Фото из открытых источников

Барак Обама в интервью журналисту Брайану Тайлеру Коэну во время быстрого раунда вопросов заявил, что инопланетяне существуют. Экс-президент заметил, что они реальны, однако он ни одного не видел. Также Обама пошутил, что они не содержатся на военной базе Зона 51, которая давно стала объектом конспирологических теорий.

После заявления о существовании инопланетян сеть разразилась многочисленными предположениями. Обама отреагировал и в новом сообщении в Instagram исправил свое предварительное заявление о пришельцах.

"Я пытался придерживаться духа быстрого раунда, но поскольку это привлекло внимание, позвольте мне уточнить. Статистически, Вселенная настолько огромна, что есть большая вероятность того, что там есть жизнь. Статистически, Вселенная настолько огромна, что есть большая вероятность того, что там есть жизнь. Но расстояния между солнечными системами настолько велики, что вероятность того, что нас посещали инопланетяне, низка, и я не видел никаких доказательств того, что инопланетяне контактировали с нами", – объяснил Обама.

В конце сообщения Обама добавил одно слово: "Действительно!".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученый NASA объяснил, почему инопланетяне до сих пор не вышли на связь с Землей. По его словам, инопланетяне могут быть не столь развиты, как мы считаем.

Также "Комментарии" писали, что людей по всему миру испугали "инопланетные" метки на арбузах. Фото публикуют из разных уголков планеты.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DUy9E_UD9RR
