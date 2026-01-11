NASA вперше в історії розпочинає евакуацію Міжнародної космічної станції

Рубрики
NASA оголосило про безпрецедентне рішення, яким стало дострокове повернення екіпажу Міжнародної космічної станції на Землю через серйозні проблеми зі здоров’ям одного з астронавтів. Це перший випадок за всю історію експлуатації МКС, коли агентство вдається до медичної евакуації, а не лікування на борту.
NASA вперше евакуює астронавтів з МКС. Фото з відкритих джерел
Екіпаж у складі чотирьох осіб прибув на МКС у серпні 2025 року для шестимісячної місії. До нього входили американці Зена Кардман і Майкл Фінк, японський астронавт Кімія Юї та росіянин Олег Платонов. Повернення запланували на місяць раніше через постійні проблеми зі здоров’ям одного з членів команди. Ім’я астронавта та характер захворювання NASA не розголошує, посилаючись на медичну конфіденційність.
Через ситуацію агентство скасувало перший у 2026 році вихід у відкритий космос, під час якого планувалося підготувати встановлення нових сонячних панелей. Повернення екіпажу відбудеться у модулі корабля SpaceX. Це той самий елемент, на якому астронавти прибули на орбіту.
Головний медичний директор NASA доктор Джеймс Полк наголосив, що на борту не виникало надзвичайної ситуації.
Раніше медичні проблеми астронавтів, зокрема зубний або вушний біль, успішно лікували безпосередньо на станції.
Після повернення команди на МКС залишаться троє астронавтів, двоє росіян і один американець, які продовжать місію до літа.
