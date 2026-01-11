NASA вперше в історії розпочинає евакуацію Міжнародної космічної станції

NASA оголосило про безпрецедентне рішення, яким стало дострокове повернення екіпажу Міжнародної космічної станції на Землю через серйозні проблеми зі здоров’ям одного з астронавтів. Це перший випадок за всю історію експлуатації МКС, коли агентство вдається до медичної евакуації, а не лікування на борту.

NASA вперше евакуює астронавтів з МКС. Фото з відкритих джерел

Екіпаж у складі чотирьох осіб прибув на МКС у серпні 2025 року для шестимісячної місії. До нього входили американці Зена Кардман і Майкл Фінк, японський астронавт Кімія Юї та росіянин Олег Платонов. Повернення запланували на місяць раніше через постійні проблеми зі здоров’ям одного з членів команди. Ім’я астронавта та характер захворювання NASA не розголошує, посилаючись на медичну конфіденційність.

Через ситуацію агентство скасувало перший у 2026 році вихід у відкритий космос, під час якого планувалося підготувати встановлення нових сонячних панелей. Повернення екіпажу відбудеться у модулі корабля SpaceX. Це той самий елемент, на якому астронавти прибули на орбіту.

Головний медичний директор NASA доктор Джеймс Полк наголосив, що на борту не виникало надзвичайної ситуації.

"Ми діємо з міркувань обережності та безпеки члена екіпажу", — сказав Полк.

Раніше медичні проблеми астронавтів, зокрема зубний або вушний біль, успішно лікували безпосередньо на станції.

Після повернення команди на МКС залишаться троє астронавтів, двоє росіян і один американець, які продовжать місію до літа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що астрономи знайшли "вікно у темний Всесвіт".

Також "Коментарі" писали, що Ілон Маск зробив несподівану заяву щодо зустрічі з інопланетянами.