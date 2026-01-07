logo_ukra

Астрономи знайшли "вікно у темний Всесвіт": це космічний об'єкт нового типу
Астрономи знайшли "вікно у темний Всесвіт": це космічний об’єкт нового типу

Телескоп Hubble виявив Cloud-9. Це беззоряна хмара темної матерії, що відкриває нові підходи до вивчення формування галактик.

7 січня 2026, 07:30
Астрономи під час роботи з космічним телескопом Hubble, виявили у локальному Всесвіті унікальний об’єкт, який може змінити уявлення про формування галактик і природу темної матерії. Йдеться про беззоряну, багату на газ хмару, майже повністю сформовану з темної матерії. Науковці називають її "вікном у темний Всесвіт".

Астрономи знайшли "вікно у темний Всесвіт": це космічний об’єкт нового типу

Розташування Cloud-9, яка знаходиться за 2000 світлових років від Землі. Фото: Hubble

Об’єкт отримав неофіційну назву Cloud-9 (Хмара-9) і став першим підтвердженим прикладом так званого RELHIC — Reionization-Limited H I Cloud. Це первинна воднева хмара, що сформувалася на ранніх етапах існування Всесвіту, але так і не змогла утворити зірки.

Як говорить керівник дослідження Алехандро Бенітес-Лламбай з Університету Мілано-Бікокка: "Це історія про невдалу галактику". За його словами, саме відсутність зірок підтверджує теоретичні моделі. Cloud-9 є своєрідним "будівельним блоком" галактики, яка ніколи не сформувалася.

Вчені роками полювали на цей "фантомний об'єкт" і лише знімки телескопа Hubble дозволили остаточно переконатися, що досліджувана хмара не містить зірок, як і передбачала теорія. 

"Ця хмара — вікно в темний Всесвіт. З теорії ми знаємо, що більша частина маси у Всесвіті складається з темної матерії, але важко виявити цей темний матеріал, оскільки він не випромінює світла. Cloud-9 дає нам рідкісний погляд на хмару, в якій переважає темна матерія", — пояснив член команди Ендрю Фокс.

Відкриття підтверджує, що у Всесвіті може існувати безліч подібних "галактик-примар" — малих структур, які не змогли запалити зірки. Це дає науковцям рідкісну можливість зазирнути у найдавніші етапи космічної еволюції та краще зрозуміти приховану архітектуру Всесвіту.

Джерело: https://esahubble.org/news/heic2601/
