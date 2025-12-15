Яка країна розташована найближче до космосу: несподівана відповідь науки

Коли мова заходить про місце на Землі, яке є найближчим до космосу, більшість людей інтуїтивно називають Непал і гору Еверест. Однак з наукової точки зору правильна відповідь інша — це Еквадор. І причина криється не лише у висоті гір, а й у формі нашої планети.

Вулкан Чимборасо в Еквадорі найближче до космосу. Фото з відкритих джерел

Умовною межею між атмосферою Землі та космосом вважається лінія Кармана, розташована приблизно на висоті 100 кілометрів над поверхнею планети. Проте Земля не є ідеальною кулею. Внаслідок обертання вона має форму сфероїда, тобто сплющена біля полюсів і помітно "випукла" на екваторі. Це означає, що точки поблизу екватора знаходяться далі від центру Землі, ніж ті, що ближче до полюсів.

Вулкан Чимборасо в Еквадорі

Саме через таку особливість Еквадор, а точніше вулкан Чимборасо, буде найближчий до космосу. Хоч його висота над рівнем моря становить 6 268 метрів, що значно менше, ніж у Евересту з його 8 848 метрами. Проте Чимборасо розташований майже на екваторі, лише за один градус південної широти. Завдяки екваторіальній "опуклості" Землі вершина цього вулкана є найвіддаленішою точкою від центру планети.

Вулкан Чимборасо в Еквадорі

У підсумку Чимборасо виявляється приблизно на 2,1 кілометра далі від центру Землі, ніж вершина Евересту. А отже і ближче до умовної межі космосу. Технічно саме тут людина може опинитися "найближче до зірок", не залишаючи поверхні Землі.

Тож відповідь на питання, яка країна розташована найближче до космосу — це Еквадор.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені виявили, що Земля могла бути пласкою.

Також "Коментарі" писали, де на Землі знаходиться цвинтар космічних кораблів.