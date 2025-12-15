logo

Какая страна находится ближе всего к космосу: неожиданный ответ науки
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая страна находится ближе всего к космосу: неожиданный ответ науки

Ближайшее к космосу место на Земле находится не на Эвересте. Почему это вулкан Чимборасо в Эквадоре.

15 декабря 2025, 17:00
Автор:
Slava Kot

Когда речь заходит о месте на Земле, которое ближе всего к космосу, большинство людей интуитивно называют Непал и гору Эверест. Однако с научной точки зрения правильный ответ другой – это Эквадор. И причина кроется не только в высоте гор, но и в форме нашей планеты.

Условным пределом между атмосферой Земли и космосом считается линия Кармана, расположенная примерно на высоте 100 километров над поверхностью планеты. Однако Земля не является идеальным шаром. В результате вращения она имеет форму сфероида, то есть сплющена у полюсов и заметно "выпуклая" на экваторе. Это означает, что точки вблизи экватора находятся дальше от центра Земли, чем те, что ближе к полюсам.

Именно из-за такой особенности Эквадор, а точнее вулкан Чимборасо, будет ближе всего к космосу. Хотя его высота над уровнем моря составляет 6268 метров, что значительно меньше, чем у Эвереста с его 8848 метрами. Однако Чимборасо расположен почти на экваторе, всего за один градус южной широты. Благодаря экваториальной "выпуклости" Земли вершина этого вулкана является самой отдаленной точкой от центра планеты.

В итоге Чимборасо оказывается примерно на 2,1 километра дальше центра Земли, чем вершина Эвереста. А значит и ближе к условному пределу космоса. Технически именно здесь человек может оказаться "ближе к звездам", не покидая поверхности Земли.

Поэтому ответ на вопрос, какая страна находится ближе всего к космосу — это Эквадор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили, что Земля могла быть плоской.

Также "Комментарии" писали, где на Земле находится кладбище космических кораблей.



