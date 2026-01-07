Астрономы нашли "окно в темную Вселенную": это космический объект нового типа

Рубрики
Астрономы при работе с космическим телескопом Hubble обнаружили в локальной Вселенной уникальный объект, который может изменить представление о формировании галактик и природе темной материи. Речь идет о беззвездном, богатом газом облаке, почти полностью сформированном из темной материи. Ученые называют ее "окном в темную Вселенную".
Расположение Cloud-9, которая находится в 2000 световых годах от Земли. Фото: Hubble
Объект получил неофициальное название Cloud-9 (Облако-9) и стал первым подтвержденным примером так называемого RELHIC – Reionization-Limited HI Cloud. Это первоначальное водородное облако, сформировавшееся на ранних этапах существования Вселенной, но так и не смогло образовать звезды.
Как говорит руководитель исследования Алехандро Бенитес-Лламбай из Университета Милано-Бикокка: "Это история о неудачной галактике". По его словам, именно отсутствие звезд подтверждает теоретические модели. Cloud-9 является своеобразным "строительным блоком" галактики, которая никогда не сформировалась.
Ученые годами охотились за этим "фантомным объектом" и лишь снимки телескопа Hubble позволили окончательно убедиться, что исследуемое облако не содержит звезд, как и предполагала теория.
Открытие подтверждает, что во Вселенной может существовать множество подобных "галактик-призраков" — малых структур, которые не смогли зажечь звезды. Это дает ученым редкую возможность заглянуть в древнейшие этапы космической эволюции и лучше понять скрытую архитектуру Вселенной.
