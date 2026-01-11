NASA впервые в истории начинает эвакуацию Международной космической станции

NASA объявило о беспрецедентном решении, которым стало досрочное возвращение экипажа Международной космической станции на Землю из-за серьезных проблем со здоровьем одного из астронавтов. Это первый случай за всю историю эксплуатации МКС, когда агентство прибегает к медицинской эвакуации, а не лечению на борту.

NASA впервые эвакуирует астронавтов из МКС. Фото из открытых источников

Экипаж в составе четырех человек прибыл на МКС в августе 2025 для шестимесячной миссии. В него входили американцы Зена Кардман и Майкл Финк, японский астронавт Кими Юи и россиянин Олег Платонов. Возвращение запланировали месяцем ранее из-за постоянных проблем со здоровьем одного из членов команды. Имя астронавта и характер заболевания NASA не разглашает, ссылаясь на медицинскую конфиденциальность.

Из-за ситуации агентство упразднило первый в 2026 году выход в открытый космос, во время которого планировалось подготовить установку новых солнечных панелей. Возвращение экипажа состоится в модуле корабля SpaceX. Это тот же элемент, на котором астронавты прибыли на орбиту.

Главный медицинский директор NASA доктор Джеймс Полк подчеркнул, что на борту не возникало чрезвычайной ситуации.

"Мы действуем по соображениям осторожности и безопасности члена экипажа", – сказал Полк.

Ранее медицинские проблемы астронавтов, в том числе зубная или ушная боль, успешно лечили непосредственно на станции.

По возвращении команды на МКС останутся трое астронавтов, двое россиян и один американец, которые продолжат миссию до лета.

