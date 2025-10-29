logo_ukra

Згадали моторошне попередження Стівена Гокінга: вчені стурбовані загадковим "інопланетним кораблем"
commentss НОВИНИ Всі новини

Згадали моторошне попередження Стівена Гокінга: вчені стурбовані загадковим "інопланетним кораблем"

Гіпотеза Гарвардського астрофізика про те, що загадкова комета 3I/ATLAS може бути інопланетним кораблем, знову нагадала про попередження Стівена Гокінга щодо небезпеки контактів із прибульцями.

29 жовтня 2025, 16:50
Автор:
avatar

Slava Kot

У мережі знову шириться моторошне попередження покійного фізика-теоретика Стівена Гокінга. Цього разу на тлі чуток про те, що загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS може змінити курс і прямувати до Землі, адже на думку астрофізика Аві Лоеба комета на 30-40% може бути "космічним кораблем інопланетян".

Згадали моторошне попередження Стівена Гокінга: вчені стурбовані загадковим "інопланетним кораблем"

Космічний зонд. Фото ілюстративне

У липні цього року вчені виявили міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS. NASA вважає його кометою з іншої зоряної системи, однак його незвичайна поведінка викликала хвилю припущень серед науковців і побоювання, що це може бути не просто небесне тіло.

Гарвардський астрофізик Аві Лоеб висунув гіпотезу, що 3I/ATLAS може бути штучним об’єктом, а точніше  "інопланетним кораблем", який, можливо, рухається до Землі навмисно. За його словами, людство готове до обговорення ризиків штучного інтелекту чи зміни клімату, але практично не замислюється над потенційною загрозою з космосу. 

Учений звернув увагу, що зараз об’єкт перебуває на мінімальній відстані від Сонця, що становить близько 203 млн км. На його думку, саме цей момент був би найзручнішим для маневру або запуску інопланетних зондів у напрямку Землі. Крім того, Лоеб припустив, що 3I/ATLAS може бути своєрідним "троянським конем" замаскованим під природну комету, але з потенційно небезпечною місією.

Ця історія нагадала про слова Стівена Гокінга, який ще у 2010 році попереджав про можливу небезпеку контактів із позаземними цивілізаціями.

"Якщо інопланетяни колись відвідають нас, то результат може бути подібним до того, коли Колумб висадився в Америці, що не дуже добре закінчилося для корінних американців. Нам достатньо поглянути на себе, щоб побачити, як розумне життя може перетворитися на щось, з чим ми б не хотіли зустрічатися", — стверджував Гокінг.

Гокінг вважав, що розвинуті інопланетні цивілізації, здатні подорожувати космосом, ймовірно, вже виснажили ресурси власних планет і можуть шукати нові світи для колонізації.

Попри припущення, більшість учених вважають 3I/ATLAS природним космічним тілом, подібним до відомого об’єкта "Оумуамуа", який пролітав через Сонячну систему у 2017 році. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про дату, коли стане відомо, чи справді міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS — це корабель інопланетян.

Також "Коментарі" писали, що астрофізик NASA Робін Корбет пояснив, чому інопланетяни не контактують із людством.



