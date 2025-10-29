Вспомнили жуткое предупреждение Стивена Хокинга: ученые озабочены загадочным "инопланетным кораблем"

В сети снова распространяется жуткое предупреждение покойного физика-теоретика Стивена Хокинга. В этот раз на фоне слухов о том, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS может изменить курс и направляться к Земле, ведь, по мнению астрофизика Ави Лоэба, комета на 30-40% может быть "космическим кораблем инопланетян".

Космический зонд. Фото иллюстративное

В июле этого года ученые обнаружили межзвездный объект 3I/ATLAS. NASA считает его кометой из другой звездной системы, однако ее необычное поведение вызвало волну предположений среди ученых и опасения, что это может быть не просто небесное тело.

Гарвардский астрофизик Ави Лоэб выдвинул гипотезу, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом, а точнее "инопланетным кораблем", который, возможно, движется к Земле намеренно. По его словам, человечество готово к обсуждению рисков искусственного интеллекта или изменению климата, но практически не задумывается о потенциальной угрозе из космоса.

Ученый обратил внимание, что сейчас объект находится на минимальном расстоянии от Солнца, что составляет около 203 млн. км. По его мнению, именно этот момент был бы наиболее удобен для маневра или запуска инопланетных зондов в направлении Земли. Кроме того, Лоэб предположил, что 3I/ATLAS может быть своеобразным "троянским конем", замаскированным под природную комету, но с потенциально опасной миссией.

Эта история напомнила о словах Стивена Хокинга, еще в 2010 году предупреждавшего о возможной опасности контактов с внеземными цивилизациями.

"Если инопланетяне когда-нибудь посетят нас, то результат может быть подобным тому, когда Колумб высадился в Америке, что не очень хорошо закончилось для коренных американцев. Нам достаточно взглянуть на себя, чтобы увидеть, как разумная жизнь может превратиться в нечто, с чем мы бы не хотели встречаться", — утверждал Хокинг.

Хокинг считал, что развитые инопланетные цивилизации, способные путешествовать по космосу, вероятно, уже истощили ресурсы собственных планет и могут искать новые миры для колонизации.

Несмотря на предположение, большинство ученых считают 3I/ATLAS природным космическим телом, похожим на известный объект "Оумуамуа", пролетавший через Солнечную систему в 2017 году.

