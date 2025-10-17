Як вимкнути "ПозикоБот" на телефоні: покрокова інструкція



















Користувачі смартфонів Xiaomi і Poco все частіше скаржаться на нав’язливі push-сповіщення від сервісу під назвою "ПозикоБот". Ці повідомлення з’являються навіть після блокування бота у Telegram, адже їх надсилає не сам месенджер, а системне програмне забезпечення смартфона. Розповідаємо, як вимкнути "ПозикоБот" на телефоні.

Як вимкнути ПозикоБот. Фото з відкритих джерел

Звідки береться спам від "ПозикоБот"

Багато власників телефонів Xiaomi та Poco помітили, що після натискання на сповіщення "ПозикоБот" користувача перекидає у браузер, а потім до Telegram-бота. На перший погляд здається, що джерело проблеми Telegram, але це не так.

Причиною став системний застосунок "msa" (MIUI System Ads), який вбудований у оболонку MIUI для Android. Саме він відповідає за відображення рекламних сповіщень і часом підсовує небажаний контент. Через це навіть блокування бота в Telegram не дає результату, адже сповіщення продовжують приходити.

Як видалити сповіщення від "ПозикоБот"

Щоб позбутися настирливого спаму, потрібно відключити системну рекламу в MIUI. Ось покрокова інструкція, яка допоможе вимкнути "ПозикоБот":

- Відкрийте "Налаштування" на телефоні.

- Перейдіть у розділ "Паролі та безпека".

- Виберіть пункт "Надання та відкликання дозволів" (у нижній частині сторінки).

- Знайдіть застосунок MSA і вимкніть його перемикач.

- Підтвердіть відкликання дозволу.

У "Налаштуваннях" перейти у розділ "Паролі та безпека". Як видалити ПозикоБот





Виберіть пункт "Надання та відкликання дозволів". Як вимкнути ПозикоБот

Вимкніть MSA. Як відключити ПозикоБот

Це відключить системний сервіс, який відповідає за рекламу, включно зі сповіщеннями "ПозикоБот".

Відеоінструкція, як вимкнути ПозикоБот:

Фахівці також рекомендують вимкнути персоналізовану рекламу та очистити рекламний ідентифікатор Google. Для цього у налаштуваннях відкрийте розділ "Конфіденційність". Оберіть пункт "Реклама". Натисніть "Видалити рекламний ідентифікатор".

Після цього система перестане показувати персоналізовані оголошення, а сповіщення типу "ПозикоБот" більше не турбуватимуть.

