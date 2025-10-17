logo_ukra

Як вимкнути "ПозикоБот" на телефоні: покрокова інструкція
commentss НОВИНИ Всі новини

Як вимкнути "ПозикоБот" на телефоні: покрокова інструкція

На телефонах Xiaomi і Poco з’являються сповіщення від "ПозикоБот". Дізнайтеся, як видалити системну рекламу MIUI та позбутися спаму назавжди.

17 жовтня 2025, 20:20
Автор:
avatar

Slava Kot








Користувачі смартфонів Xiaomi і Poco все частіше скаржаться на нав’язливі push-сповіщення від сервісу під назвою "ПозикоБот". Ці повідомлення з’являються навіть після блокування бота у Telegram, адже їх надсилає не сам месенджер, а системне програмне забезпечення смартфона. Розповідаємо, як вимкнути "ПозикоБот" на телефоні.

Як вимкнути "ПозикоБот" на телефоні: покрокова інструкція

Як вимкнути ПозикоБот. Фото з відкритих джерел

Звідки береться спам від "ПозикоБот"

Багато власників телефонів Xiaomi та Poco помітили, що після натискання на сповіщення "ПозикоБот" користувача перекидає у браузер, а потім до Telegram-бота. На перший погляд здається, що джерело проблеми Telegram, але це не так.

Причиною став системний застосунок "msa" (MIUI System Ads), який вбудований у оболонку MIUI для Android. Саме він відповідає за відображення рекламних сповіщень і часом підсовує небажаний контент. Через це навіть блокування бота в Telegram не дає результату, адже сповіщення продовжують приходити.

Як видалити сповіщення від "ПозикоБот"

Щоб позбутися настирливого спаму, потрібно відключити системну рекламу в MIUI. Ось покрокова інструкція, яка допоможе вимкнути "ПозикоБот":

  • - Відкрийте "Налаштування" на телефоні.
  • - Перейдіть у розділ "Паролі та безпека".
  • - Виберіть пункт "Надання та відкликання дозволів" (у нижній частині сторінки).
  • - Знайдіть застосунок MSA і вимкніть його перемикач.
  • - Підтвердіть відкликання дозволу.

Як вимкнути ”ПозикоБот” на телефоні: покрокова інструкція - фото 2

У "Налаштуваннях" перейти у розділ "Паролі та безпека". Як видалити ПозикоБот

Як вимкнути ”ПозикоБот” на телефоні: покрокова інструкція - фото 2


Виберіть пункт "Надання та відкликання дозволів". Як вимкнути ПозикоБот

Як вимкнути ”ПозикоБот” на телефоні: покрокова інструкція - фото 2

Вимкніть MSA. Як відключити ПозикоБот

Це відключить системний сервіс, який відповідає за рекламу, включно зі сповіщеннями "ПозикоБот".

Відеоінструкція, як вимкнути ПозикоБот:

Фахівці також рекомендують вимкнути персоналізовану рекламу та очистити рекламний ідентифікатор Google. Для цього у налаштуваннях відкрийте розділ "Конфіденційність". Оберіть пункт "Реклама". Натисніть "Видалити рекламний ідентифікатор".

Після цього система перестане показувати персоналізовані оголошення, а сповіщення типу "ПозикоБот" більше не турбуватимуть.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як позбутися нав’язливої реклами в Viber.

Також "Коментарі" писали про 10 найдорожчих телефонів у світі.



