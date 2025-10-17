Как отключить "ПозикоБот" на телефоне: пошаговая инструкция



















Пользователи смартфонов Xiaomi и Poco все чаще жалуются на навязчивые push-уведомления от сервиса под названием "ПозикоБот". Эти сообщения появляются даже после блокировки бота в Telegram, потому что их присылает не сам мессенджер, а системное программное обеспечение смартфона. Рассказываем, как выключить "ПозикоБот" на телефоне.

Как выключить ПозикоБот. Фото из открытых источников

Откуда берется спам от "ПозикоБот"

Многие владельцы телефонов Xiaomi и Poco заметили, что после нажатия на уведомление "ПозикоБот" пользователя перебрасывает в браузер, а затем в Telegram-бот. На первый взгляд кажется источником проблемы Telegram, но это не так.

Причиной стало системное приложение "msa" (MIUI System Ads), которое встроено в оболочку MIUI для Android. Именно он отвечает за отображение рекламных уведомлений и подсовывает нежелательный контент. Из-за этого даже блокировка бота в Telegram не дает результата, ведь уведомления продолжают приходить.

Как удалить уведомление от "ПозикоБот"

Чтобы избавиться от назойливого спама, нужно отключить системную рекламу в MIUI. Вот пошаговая инструкция, которая поможет выключить "ПозикоБот":

— Откройте "Настройки" на телефоне.

— Перейдите в раздел "Пароли и безопасность".

— Выберите пункт "Предоставление и отзыв разрешений" (в нижней части страницы).

— Найдите приложение MSA и выключите его переключатель.

— Подтвердите отзыв разрешения.

В "Настройках" перейдите в раздел "Пароли и безопасность". Как удалить ПозикоБот





Выберите "Предоставление и отзыв разрешений". Как отключить ПозикоБот

Выключите MSA. Как отключить ПозикоБот

Это отключит системный сервис, отвечающий за рекламу, включая уведомления "ПозикоБот".

Видеоинструкция по отключению ПозикоБот:

Специалисты также рекомендуют отключить персональную рекламу и очистить рекламный идентификатор Google. Для этого в настройках откройте раздел "Конфиденциальность". Выберите пункт "Реклама". Нажмите кнопку "Удалить рекламный идентификатор".

После этого система перестанет показывать персональные объявления, а уведомления типа "ПозикоБот" больше не будут беспокоить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как избавиться от навязчивой рекламы в Viber.

Также "Комментарии" писали о 10 самых дорогих телефонах в мире.