Скільки потрібно працювати українцю, щоб купити новий iPhone 17 Pro

Компанія Apple презентувала iPhone 17 Pro з обсягом пам’яті 256 ГБ, однак доступність нового смартфона суттєво відрізняється залежно від країни. Щоб показати цю різницю, агенція Tenscope порахувала, скільки повних робочих днів потрібно середньостатистичному працівнику в 33 країнах, аби заробити на новий смартфон.

iPhone 17 Pro. Фото з відкритих джерел

Щоб купити iPhone 17 Pro в середньому потрібно працювати близько 26 робочих днів. Однак існує значний розрив між країнами. Найдоступнішим iPhone 17 Pro виявився для мешканців Люксембургу. Їм достатньо приблизно трьох робочих днів або 25 годин. На протилежному полюсі виявилася Індія, де на покупку гаджета потрібно близько 160 робочих днів. Наступними в рейтингу опинилися Філіппіни зі 101 робочим днем.

У США ситуація також нерівномірна. У середньому американцю потрібно трохи менш як чотири робочі дні, але між штатами різниця значна. Наприклад, у Вашингтоні це становить близько 21 години роботи, а у Міссісіпі майже 39 годин.

Скільки потрібно працювати, щоб купити новий iPhone 17 Pro

Україна до дослідження Tenscope не потрапила, однак орієнтовні підрахунки дозволяють оцінити ситуацію. За даними Держстату, станом на 2025 рік середня зарплата в Україні становила 26 913 гривень. За курсу НБУ близько 42,14 гривні за долар, ціна iPhone 17 Pro у 1 099 доларів дорівнює приблизно 46 310 гривень.

За умови середньої денної зарплати близько 1 223 гривень українцю потрібно близько 38 повних робочих днів, аби заробити на iPhone 17 Pro. За цим показник Україна розташувалася між Чилі та Малайзією.

