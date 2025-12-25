Сколько нужно работать украинцу, чтобы купить новый iPhone 17 Pro

Компания Apple представила iPhone 17 Pro с объемом памяти 256 ГБ, однако доступность нового смартфона существенно отличается в зависимости от страны. Чтобы показать эту разницу, агентство Tenscope сочло, сколько полных рабочих дней нужно среднестатистическому работнику в 33 странах, чтобы заработать на новый смартфон.

iPhone 17 Pro. Фото из открытых источников

Чтобы купить iPhone 17 Pro, в среднем нужно работать около 26 рабочих дней. Однако существует значительный разрыв между странами. Самым доступным iPhone 17 Pro оказался для жителей Люксембурга. Им достаточно примерно трех рабочих дней или 25 часов. На противоположном полюсе оказалась Индия, где на покупку гаджета уходит около 160 рабочих дней. Следующими в рейтинге оказались Филиппины со 101 рабочим днем.

В США ситуация тоже неравномерная. В среднем американцу нужно чуть менее четырех рабочих дней, но между штатами разница значительна. К примеру, в Вашингтоне это составляет около 21 часа работы, а в Миссисипи почти 39 часов.

Сколько нужно работать, чтобы купить новый iPhone 17 Pro

Украина в исследование Tenscope не попала, однако ориентировочные подсчеты позволяют оценить ситуацию. По данным Госстата, на 2025 год средняя зарплата в Украине составляла 26 913 гривен. По курсу НБУ около 42,14 гривны за доллар, цена iPhone 17 Pro в 1099 долларов равна примерно 46 310 гривен.

При средней дневной зарплате около 1 223 гривен украинцу нужно около 38 полных рабочих дней, чтобы заработать на iPhone 17 Pro. По этому показателю Украина расположилась между Чили и Малайзией.

