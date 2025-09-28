logo_ukra

Китаєць продав нирку, щоб купити iPhone: що з ним сталося тепер
Китаєць продав нирку, щоб купити iPhone: що з ним сталося тепер

У 2011 році китайський підліток продав нирку заради iPhone 4 та iPad 2. Сьогодні він прикутий до ліжка і потребує щоденного діалізу.

28 вересня 2025, 15:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Історії про продаж органів заради iPhone часто сприймаються як жарти чи міфи, однак у Китаї один такий випадок став реальністю. У 2011 році 17-річний Ван Шанкунь із провінції Аньхой продав одну зі своїх нирок на чорному ринку, щоб придбати новітні на той час iPhone 4 та iPad 2.

Китаєць продав нирку, щоб купити iPhone: що з ним сталося тепер

Китаєць продав нирку, щоб купити iPhone. Фото з відкритих джерел

Китайський підліток Ван Шанкунь побачив в інтернеті оголошення про "легкий заробіток". Пізніше до нього в онлайн-чаті звернувся працівник, який займався вилученням органів. Нелегальні агенти організували поїздку підлітка до лікарні та за його праву нирку заплатили 20 000 юанів (близько 3392 доларів). 

"Навіщо мені друга нирка? Однієї достатньо", — сказав тоді Ван у коментарі китайському телебаченню.

Згодом про операцію Вана дізналася мати, яка побачила шрам у сина та звернулася до поліції. Вже 2012 році дев’ятьох осіб, причетних до злочину, було заарештовано, а серед них виявилося п’ятеро хірургів. Суд визнав їх винними у торгівлі органами та навмисному заподіянні шкоди. Родині Шанкуня присудили компенсацію у розмірі 1,47 млн юанів (близько 300 тис. доларів). Кому саме дісталася нирка підлітка так і залишилося невідомим.

Китаєць продав нирку, щоб купити iPhone: що з ним сталося тепер - фото 2

Шанкунь після видалення нирки

Для самого Вана операція стала фатальною помилкою. Вже за кілька місяців після вилучення органу в нього розвинулася інфекція в єдиній нирці. Лікарі пов’язують це з антисанітарними умовами операції та відсутністю належного догляду. У хлопця виникла поліорганна недостатність.

Як пишуть китайські ЗМІ, врешті Ван опинився прикутий до ліжка і підключений до апарату для щоденного діалізу. Лікарі не виключають, що йому знадобиться трансплантація органу. Він також був змушений покинути навчання та живе на соціальні виплати.

Через майже 15 років після інциденту, iPhone 4, заради якого підліток ризикнув життям, коштує близько 25 доларів. Тим часом, за даними Gizmodo, людські нирки на чорному ринку продаються за 250 тис. доларів, тобто у 80 разів більше, ніж отримав Ван.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки потрібно працювати в Україні та світі, щоб заробити на новий iPhone 17.

Також "Коментарі" писали, що Apple змінила рекламу iPhone Air у Південній Кореї через курйозний жест.



