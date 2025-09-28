logo

BTC/USD

109378

ETH/USD

3994.32

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech телефоны Китаец продал почку, чтобы купить iPhone: что с ним произошло теперь
commentss НОВОСТИ Все новости

Китаец продал почку, чтобы купить iPhone: что с ним произошло теперь

В 2011 году китайский подросток продал почку ради iPhone 4 и iPad 2. Сегодня он прикован к постели и нуждается в ежедневном диализе.

28 сентября 2025, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Истории о продаже органов ради iPhone часто воспринимаются как шутки или мифы, однако в Китае один подобный случай стал реальностью. В 2011 году 17-летний Ван Шанкунь из провинции Аньхой продал одну из своих почек на черном рынке, чтобы приобрести новейшие iPhone 4 и iPad 2.

Китаец продал почку, чтобы купить iPhone: что с ним произошло теперь

Китаец продал почку купить iPhone. Фото из открытых источников

Китайский подросток Ван Шанкунь увидел в интернете объявление о "легком заработке". Позже к нему в онлайн-чате обратился работник, занимавшийся изъятием органов. Нелегальные агенты организовали поездку подростка в больницу и за его правую почку заплатили 20 000 юаней (около 3392 долларов).

"Зачем мне вторая почка? Одной достаточно", — сказал Ван в комментарии китайскому телевидению.

Впоследствии об операции Вана узнала мать, которая увидела шрам у сына и обратилась в полицию. Уже в 2012 году девять человек, причастных к преступлению, были арестованы, а среди них оказалось пятеро хирургов. Суд признал их виновными в торговле органами и умышленном причинении ущерба. Семье Шанкуня присудили компенсацию в размере 1,47 млн юаней (около 300 тыс. долларов). Кому именно досталась почка подростка, так и осталось неизвестным.

Китаец продал почку, чтобы купить iPhone: что с ним произошло теперь - фото 2

Шанкунь после удаления почки

Для самого Вана операция стала роковой ошибкой. Уже через несколько месяцев после извлечения органа у него развилась инфекция в единственной почке. Врачи связывают это с антисанитарными условиями операции и отсутствием надлежащего ухода. В парня возникла полиорганная недостаточность.

Как пишут китайские СМИ, наконец Ван оказался прикован к постели и подключен к аппарату для ежедневного диализа. Врачи не исключают, что ему понадобится трансплантация органа. Он также был вынужден покинуть обучение и живет на социальные выплаты.

Спустя почти 15 лет после инцидента, iPhone 4, ради которого подросток рискнувший жизнью, стоит около 25 долларов. Между тем, по данным Gizmodo, человеческие почки на черном рынке продаются за 250 тыс. долларов, то есть в 80 раз больше, чем получил Ван.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько нужно работать в Украине и мире, чтобы заработать на новый iPhone 17.

Также "Комментарии" писали, что Apple сменила рекламу iPhone Air в Южной Корее из-за курьезного жеста.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости