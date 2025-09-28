Китаец продал почку, чтобы купить iPhone: что с ним произошло теперь

Истории о продаже органов ради iPhone часто воспринимаются как шутки или мифы, однако в Китае один подобный случай стал реальностью. В 2011 году 17-летний Ван Шанкунь из провинции Аньхой продал одну из своих почек на черном рынке, чтобы приобрести новейшие iPhone 4 и iPad 2.

Китаец продал почку купить iPhone. Фото из открытых источников

Китайский подросток Ван Шанкунь увидел в интернете объявление о "легком заработке". Позже к нему в онлайн-чате обратился работник, занимавшийся изъятием органов. Нелегальные агенты организовали поездку подростка в больницу и за его правую почку заплатили 20 000 юаней (около 3392 долларов).

"Зачем мне вторая почка? Одной достаточно", — сказал Ван в комментарии китайскому телевидению.

Впоследствии об операции Вана узнала мать, которая увидела шрам у сына и обратилась в полицию. Уже в 2012 году девять человек, причастных к преступлению, были арестованы, а среди них оказалось пятеро хирургов. Суд признал их виновными в торговле органами и умышленном причинении ущерба. Семье Шанкуня присудили компенсацию в размере 1,47 млн юаней (около 300 тыс. долларов). Кому именно досталась почка подростка, так и осталось неизвестным.

Шанкунь после удаления почки

Для самого Вана операция стала роковой ошибкой. Уже через несколько месяцев после извлечения органа у него развилась инфекция в единственной почке. Врачи связывают это с антисанитарными условиями операции и отсутствием надлежащего ухода. В парня возникла полиорганная недостаточность.

Как пишут китайские СМИ, наконец Ван оказался прикован к постели и подключен к аппарату для ежедневного диализа. Врачи не исключают, что ему понадобится трансплантация органа. Он также был вынужден покинуть обучение и живет на социальные выплаты.

Спустя почти 15 лет после инцидента, iPhone 4, ради которого подросток рискнувший жизнью, стоит около 25 долларов. Между тем, по данным Gizmodo, человеческие почки на черном рынке продаются за 250 тыс. долларов, то есть в 80 раз больше, чем получил Ван.

