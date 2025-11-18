Жінка виявила зраду чоловіка завдяки iPhone: той подав в суд на компанію Apple

Британський бізнесмен звинувачує Apple у власному розлученні та вимагає від компанії понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів компенсації. Причиною цього стали "видалені" повідомлення в iMessage, які, всупереч очікуванням, залишилися доступними на іншому Apple-пристрої та стали доказом його зради.

Жінка виявила зраду чоловіка завдяки синхронізації iPhone. Фото з відкритих джерел

Чоловік, ім’я якого не розголошується, роками звертався до секс-працівниць, використовуючи для комунікації iPhone та застосунок iMessage. Тексти він видаляв одразу після надсилання і був переконаний, що таким чином їх повністю прибирає.

Однак фатальною для чоловіка стала синхронізація між пристроями Apple. На сімейному комп’ютері iMac його дружина знайшла повні архіви повідомлень, датовані кількома роками. Чоловік вважав, що його таємне листування повністю стерте, проте воно усе збереглося на іншому пристрої, під’єднаному до того самого Apple ID. Це стало причиною негайного розлучення.

Бізнесмен наполягає, що компанія Apple ввела його в оману.

"Якщо вам кажуть, що повідомлення видалено, ви маєте право вважати, що його видалено. Це все досить боляче. Це був дуже жорстокий спосіб дізнатися для моєї дружини… можливо, я досі був би одружений", — вказав чоловік.

За його словами, якби Apple сказала, що "ці повідомлення видалено на цьому пристрої", або "ці повідомлення видалено лише на цьому пристрої", то це могло б стати для нього підказкою.

Позивач вимагає від Apple понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів компенсації. За його словами, саме стільки він втратив унаслідок розлучення. Юрист бізнесмена Саймон Волтон із фірми Rosenblatt заявляє, що Apple не забезпечує достатньої прозорості щодо того, як працює видалення повідомлень у iMessage.

"У багатьох випадках iPhone повідомляє користувача про те, що повідомлення видалено. Але це вводить в оману, оскільки вони продовжують зберігатися на інших під’єднаних пристроях", – пояснює адвокат.

