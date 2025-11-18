Женщина обнаружила измену мужа благодаря iPhone: тот подал в суд на компанию Apple

Британский бизнесмен обвиняет Apple в собственном разводе и требует от компании более 5 миллионов фунтов компенсации. Причиной этому стали "удалённые" сообщения в iMessage, которые, вопреки ожиданиям, остались доступны на другом Apple-устройстве и стали доказательством его измены.

Женщина обнаружила измену мужа благодаря синхронизации iPhone. Фото из открытых источников

Мужчина, имя которого не разглашается, годами обращался к секс-работницам, используя для коммуникации iPhone и приложение iMessage. Тексты он удалял сразу после отправки и был убежден, что таким образом их полностью удаляет.

Однако роковой для мужчины стала синхронизация между устройствами Apple. На семейном компьютере iMac его жена обнаружила полные архивы сообщений, датируемые несколькими годами. Мужчина считал, что его тайная переписка полностью стерта, однако она все сохранилась на другом устройстве, подключенном к тому же Apple ID. Это стало причиной немедленного развода.

Бизнесмен настаивает, что компания Apple ввела его в заблуждение.

"Если вам говорят, что сообщение удалено, вы имеете право считать, что оно удалено. Это все очень больно. Это был очень жестокий способ узнать для моей жены… возможно, я до сих пор был бы женат", — указал мужчина.

По его словам, если бы Apple сказала, что "эти сообщения удалены на этом устройстве", или "эти сообщения удалены только на этом устройстве", это могло бы стать для него подсказкой.

Истец требует от Apple более 5 миллионов фунтов стерлингов компенсации. По его словам, именно столько он потерял в результате развода. Юрист бизнесмена Саймон Уолтон из фирмы Rosenblatt заявляет, что Apple не обеспечивает достаточной прозрачности относительно того, как работает удаление сообщений в iMessage.

"Во многих случаях iPhone уведомляет пользователя о том, что сообщение удалено. Но это вводит в заблуждение, поскольку они продолжают храниться на других подключенных устройствах", – объясняет адвокат.

