У Китаї тестують "розумні" туалети: щоб отримати папір, потрібно подивитися рекламу (ВІДЕО)



















У громадських туалетах кількох китайських міст почали тестувати нові автомати, які видають туалетний папір лише після перегляду короткої відеореклами. Ініціатива запроваджена, щоб скоротити витрати та відходи, однак викликала дискусії та хвилю критики в соцмережах.

У Китаї з'явилися туалети, де папір видають після перегляду реклами. Фото з відкритих джерел

У деяких туалетах Китаю, щоб скористатися папером, відвідувач повинен відсканувати QR-код на дисплеї пристрою. Після цього на смартфоні запускається рекламне відео, а після його завершення автомат видає обмежену кількість туалетного паперу. Якщо користувач не бажає дивитися рекламу, він може заплатити 0,5 юаня (приблизно 0,07 долара).

Місцева влада пояснює експеримент спробою вирішити проблему зловживань, адже у популярних туристичних зонах неодноразово фіксували випадки, коли відвідувачі брали із собою великі рулони паперу. На думку місцевих чиновників така система допоможе зменшити витрати та запобігти марнотратству.

Попри це, нововведення викликало негативну реакцію серед користувачів китайських соцмереж. Люди називають систему "принизливою" та "антиутопічною", а також висловлюють занепокоєння щодо доступності. Критики вказують, що нові автомати можуть створити незручності для людей без мобільного інтернету, із розрядженим телефоном або без дрібних грошей.

Це не перша спроба китайської влади контролювати використання туалетного паперу у громадських місцях. Ще у 2017 році в парку Храму Неба в Пекіні було встановлено пристрої з розпізнаванням облич, які дозволяли видавати нову порцію паперу лише раз на дев’ять хвилин.

Наразі проєкт перебуває на стадії випробувань, і влада Китаю не повідомляє, чи буде технологію впроваджено по всій країні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Китаї створили куленепробивний унітаз і прикрасили його діамантами.

Також "Коментарі" писали, що золотий унітаз "Америка" виставлять на аукціон у Нью-Йорку.