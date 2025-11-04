В Китае тестируют "умные" туалеты: чтобы получить бумагу, нужно посмотреть рекламу (ВИДЕО)



















В общественных туалетах нескольких китайских городов начали тестировать новые автоматы, выдающие туалетную бумагу только после просмотра короткой видеорекламы. Инициатива была введена, чтобы сократить расходы и отходы, однако вызвала дискуссии и волну критики в соцсетях.

В Китае появились туалеты, где бумага выдается после просмотра рекламы. Фото из открытых источников

В некоторых туалетах Китая, чтобы использовать бумагу, посетитель должен отсканировать QR-код на дисплее устройства. После этого на смартфоне запускается рекламное видео, а по его завершении автомат выдает ограниченное количество туалетной бумаги. Если пользователь не хочет смотреть рекламу, он может заплатить 0,5 юаня (примерно 0,07 доллара).

Местные власти объясняют эксперимент попыткой решить проблему злоупотреблений, ведь в популярных туристических зонах неоднократно фиксировались случаи, когда посетители брали с собой большие рулоны бумаги. По мнению местных чиновников, такая система поможет уменьшить расходы и предотвратить расточительство.

Несмотря на это, новшество вызвало негативную реакцию среди пользователей китайских соцсетей. Люди называют систему "унизительной" и "антиутопической", а также выражают обеспокоенность доступностью. Критики указывают, что новые автоматы могут создать неудобства для людей без мобильного интернета, с разряженным телефоном или без мелочи.

Это не первая попытка китайских властей контролировать использование туалетной бумаги в общественных местах. Еще в 2017 году в парке Храма Неба в Пекине были установлены устройства с распознаванием лиц, позволявшие выдавать новую порцию бумаги всего раз в девять минут.

В настоящее время проект находится на стадии испытаний, и власти Китая не сообщают, будет ли технология внедрена по всей стране.

