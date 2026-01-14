Лівійський бізнесмен через 16 років отримав замовлену ним партію кнопкових Nokia (ВІДЕО)

Лівійський продавець мобільних телефонів нарешті отримав партію кнопкових телефонів Nokia, замовлену ще у 2010 році. Доставка тривала 16 років. Курйозна ситуація виникла не через помилку логістів, а через війну та колапс у країні.

Партія включала класичні кнопкові телефони Nokia, зокрема ранні пристрої "Communicator", які на початку 2010-х вважалися сучасними моделями. Усе замовлення лівійського бізнесмена застрягло через громадянську війну 2011 року. Відтоді в Лівії логістика та митна система фактично перестали функціонувати, а вантаж застряг на складах на роки.

Особливої іронії історії додає той факт, що і відправник, і отримувач перебували в Триполі, лише за кілька кілометрів один від одного. Однак через хаос у державному управлінні посилка пролежала забутою понад десятиліття.

Відео з розпакуванням посилки 16-річної давнини швидко стало вірусним. На кадрах продавець жартома запитує, чи ці пристрої можна назвати "телефонами чи артефактами" вказуючи наскільки далеко просунулися мобільні технології з 2010 року. У коментарях користувачі писали, що нині ці вінтажні телефони можуть мати колекційну цінність.

Після повалення режиму Муаммара Каддафі Лівія залишається розділеною між визнаним ООН Урядом національної єдності в Триполі на чолі з прем'єр-міністром Абдулхамідом Дбейбахом та східною адміністрацією генерала Халіфи Хафтара, якого підтримує Росія.

