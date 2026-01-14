Ливийский бизнесмен спустя 16 лет получил заказанную им партию кнопочных Nokia (ВИДЕО)

Ливийский продавец мобильных телефонов наконец-то получил партию кнопочных телефонов Nokia, заказанную еще в 2010 году. Доставка продолжалась 16 лет. Курьезная ситуация возникла не из-за ошибки логистов, а из-за войны и коллапса в стране.

Ливиец получил заказанные в 2010 году телефоны Nokia спустя 16 лет

Партия включала классические кнопочные телефоны Nokia, в том числе ранние устройства Communicator, которые в начале 2010-х считались современными моделями. Все заказы ливийского бизнесмена застряли из-за гражданской войны 2011 года. С тех пор в Ливии логистика и таможенная система фактически перестали работать, а груз застрял на складах на годы.

Особую иронию истории добавляет тот факт, что и отправитель, и получатель находились в Триполи, всего в нескольких километрах друг от друга. Однако из-за хаоса в государственном управлении посылка пролежала забытой более десяти лет.

Видео с распаковкой посылки 16-летней давности быстро стало вирусным. На кадрах продавец в шутку спрашивает, можно ли эти устройства назвать "телефонами или артефактами" указывая насколько далеко продвинулись мобильные технологии с 2010 года. В комментариях пользователи писали, что в настоящее время эти винтажные телефоны могут иметь коллекционную ценность.

После свержения режима Муаммара Каддафи Ливия остается разделенной между признанным ООН Правительством национального единства в Триполи во главе с премьер-министром Абдулхамидом Дбейбахом и восточной администрацией поддерживаемого Россией генерала Халифы Хафтара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых дорогих телефонах в мире.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск прогнозирует конец эры смартфонов. Что заменит телефоны в будущем |