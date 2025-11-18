Чому через Cloudflare перестало працювати пів інтернету: що це за ресурс

Рубрики
Коли перестає працювати ресурс Cloudflare, це відчуває весь світ, від малих блогів до великих соцмереж і стрімінгових сервісів. Так, черговий глобальний збій, який стався 18 листопада 2025 року, на кілька годин залишив мільйони користувачів без доступу до новин, сервісів і застосунків. Чому одна компанія Cloudflare здатна "покласти" значну частину інтернету, і за що відповідає цей ресурс.
Чому через Cloudflare стався збій інтернету. Фото з відкритих джерел
Cloudflare – це американська компанія, заснована у 2009 році Метью Прінсом, Лі Голловеєм та Мішель Затлін. Основне її завдання полягає у тому, щоб робити інтернет швидшим і безпечнішим. Cloudflare обслуговує приблизно 19,3% усіх сайтів у мережі та обробляє близько 78 мільйонів запитів на секунду.
По суті, Cloudflare — це захисний та прискорювальний шар поверх інтернету. Він працює як CDN (мережа доставки контенту), тому зберігає копії сторінок на сотнях серверів у більш ніж 330 містах, щоб користувачі отримували дані швидше. Через Cloudflare проходять запити до сайтів, якими він відфільтровує небезпечний трафік і розподіляє навантаження.
Таким чином цей ресурс стає щитом від DDoS-атак, адже компанія блокує шкідливі запити, захищаючи сайти від перевантаження. Це означає, коли користувач відкриває сайт, часто він фактично працює не з його сервером, а з найближчим дата-центром Cloudflare.
Як працює Cloudflare. Фото: bytebytego
Таке посередництво має низку переваг:
Саме тому на Cloudflare покладаються найбільші світові платформи, від медіа до урядових сайтів.
Популярність сервісу має зворотний бік, адже коли Cloudflare працює стабільно, користувачі отримують швидкий і безпечний інтернет. Але якщо стається аварія, вона миттєво впливає на тисячі сайтів по всьому світу.
Під час збою користувачі бачать помилки, зокрема 502 Bad Gateway або 503 Service Unavailable. І часто не розуміють, що проблема не в конкретному сайті, а в усій інфраструктурі Cloudflare.
Компанія вже пережила кілька глобальних проблем, які показали вразливість інтернету. Найвідоміший з них отримав назву Cloudbleed та тривав з вересня 2016 до лютого 2017 року. Тоді сталася критична помилка, через яку приватні дані, включно з паролями, випадково потрапляли в публічний доступ.
Інший збій відбувся у 2019 році, тоді через помилки в конфігураціях, тисячі популярних сайтів були недоступні.
Останній великий збій у роботі інтернету через Cloudflare виник 18 листопада 2025 року. Під час недавнього інциденту постраждали великі новинні платформи, зокрема й сайт comments.ua. Також не працювали соцмережі на кшталт X, музичні сервіси, зокрема Spotify, онлайн-магазини, платформи для відеоконференцій та ігрові сервери.
Cloudflare стала своєрідною "розподільною станцією" мережі. Компанія пропонує потужні інструменти безпеки, швидкодії та підтримки, і для багатьох сайтів підключення до Cloudflare стало стандартом.
Але технічні інциденти показують, що надмірна централізація створює ризики. Кожен великий збій стає нагадуванням, що інтернет не така вже й децентралізована система, як здавалося б.
