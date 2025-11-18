Чому через Cloudflare перестало працювати пів інтернету: що це за ресурс

Коли перестає працювати ресурс Cloudflare, це відчуває весь світ, від малих блогів до великих соцмереж і стрімінгових сервісів. Так, черговий глобальний збій, який стався 18 листопада 2025 року, на кілька годин залишив мільйони користувачів без доступу до новин, сервісів і застосунків. Чому одна компанія Cloudflare здатна "покласти" значну частину інтернету, і за що відповідає цей ресурс.

Що таке Cloudflare і чому він важливий

Cloudflare – це американська компанія, заснована у 2009 році Метью Прінсом, Лі Голловеєм та Мішель Затлін. Основне її завдання полягає у тому, щоб робити інтернет швидшим і безпечнішим. Cloudflare обслуговує приблизно 19,3% усіх сайтів у мережі та обробляє близько 78 мільйонів запитів на секунду.

По суті, Cloudflare — це захисний та прискорювальний шар поверх інтернету. Він працює як CDN (мережа доставки контенту), тому зберігає копії сторінок на сотнях серверів у більш ніж 330 містах, щоб користувачі отримували дані швидше. Через Cloudflare проходять запити до сайтів, якими він відфільтровує небезпечний трафік і розподіляє навантаження.

Таким чином цей ресурс стає щитом від DDoS-атак, адже компанія блокує шкідливі запити, захищаючи сайти від перевантаження. Це означає, коли користувач відкриває сайт, часто він фактично працює не з його сервером, а з найближчим дата-центром Cloudflare.

Таке посередництво має низку переваг:

- Швидше завантаження сторінок, бо контент ближчий до користувача.

- Захист від атак, оскільки реальний сервер прихований.

- Стабільність, адже Cloudflare розподіляє мільйони запитів між різними вузлами.

Саме тому на Cloudflare покладаються найбільші світові платформи, від медіа до урядових сайтів.

Збій Cloudflare стає глобальною проблемою

Популярність сервісу має зворотний бік, адже коли Cloudflare працює стабільно, користувачі отримують швидкий і безпечний інтернет. Але якщо стається аварія, вона миттєво впливає на тисячі сайтів по всьому світу.

Під час збою користувачі бачать помилки, зокрема 502 Bad Gateway або 503 Service Unavailable. І часто не розуміють, що проблема не в конкретному сайті, а в усій інфраструктурі Cloudflare.

Найбільші збої Cloudflare

Компанія вже пережила кілька глобальних проблем, які показали вразливість інтернету. Найвідоміший з них отримав назву Cloudbleed та тривав з вересня 2016 до лютого 2017 року. Тоді сталася критична помилка, через яку приватні дані, включно з паролями, випадково потрапляли в публічний доступ.

Інший збій відбувся у 2019 році, тоді через помилки в конфігураціях, тисячі популярних сайтів були недоступні.

Останній великий збій у роботі інтернету через Cloudflare виник 18 листопада 2025 року. Під час недавнього інциденту постраждали великі новинні платформи, зокрема й сайт comments.ua. Також не працювали соцмережі на кшталт X, музичні сервіси, зокрема Spotify, онлайн-магазини, платформи для відеоконференцій та ігрові сервери.

Чому інтернет так сильно залежить від Cloudflare

Cloudflare стала своєрідною "розподільною станцією" мережі. Компанія пропонує потужні інструменти безпеки, швидкодії та підтримки, і для багатьох сайтів підключення до Cloudflare стало стандартом.

Але технічні інциденти показують, що надмірна централізація створює ризики. Кожен великий збій стає нагадуванням, що інтернет не така вже й децентралізована система, як здавалося б.

