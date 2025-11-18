Почему из-за Cloudflare перестало работать пол интернета: что это за ресурс

Когда перестает работать ресурс Cloudflare, это чувствует весь мир, от малых блогов до больших соцсетей и стриминговых сервисов. Так, очередной глобальный сбой, произошедший 18 ноября 2025 года, на несколько часов оставил миллионы пользователей без доступа к новостям, сервисам и приложениям. Почему одна компания способна "положить" значительную часть интернета, и за что отвечает этот ресурс.

Что такое Cloudflare и почему он важен

Cloudflare – это американская компания, основанная в 2009 году Мэтью Принсом, Ли Голловеем и Мишель Затлин. Основная ее задача состоит в том, чтобы делать интернет быстрее и безопаснее. Cloudflare обслуживает около 19,3% всех сайтов в сети и обрабатывает около 78 миллионов запросов в секунду.

По сути, Cloudflare – это защитный и ускоряющий слой поверх интернета. Он работает как CDN (сеть доставки контента), поэтому сохраняет копии страниц на сотнях серверов более чем в 330 городах, чтобы пользователи получали данные быстрее. Через Cloudflare проходят запросы к сайтам, по которым он отфильтровывает опасный трафик и распределяет нагрузку.

Таким образом, этот ресурс становится щитом от DDoS-атак, ведь компания блокирует вредные запросы, защищая сайты от перегрузки. Это означает, когда пользователь открывает сайт, часто он фактически работает не с его сервером, а с ближайшим центром Cloudflare.

Такое посредничество имеет ряд преимуществ:

- Быстрее загрузка страниц, потому что контент ближе к пользователю.

— Защита от атак, поскольку реальный сервер скрыт.

— Стабильность, ведь Cloudflare распределяет миллионы запросов между разными узлами.

Именно поэтому на Cloudflare полагаются самые большие мировые платформы, от медиа до правительственных сайтов.

Сбой Cloudflare становится глобальной проблемой

Популярность сервиса имеет оборотную сторону, ведь когда Cloudflare работает стабильно, пользователи получают быстрый и безопасный интернет. Но если происходит авария, она мгновенно влияет на тысячи сайтов по всему миру.

Во время сбоя пользователи видят ошибки, включая 502 Bad Gateway или 503 Service Unavailable. И часто не понимают, что проблема не в конкретном сайте, а по всей инфраструктуре Cloudflare.

Самые большие сбои Cloudflare

Компания уже пережила несколько глобальных проблем, показавших уязвимость интернета. Самый известный из них получил название Cloudbleed и продолжался с сентября 2016 по февраль 2017 года. Тогда произошла критическая ошибка, из-за которой частные данные, включая пароли, случайно попадали в публичный доступ.

Другой сбой произошел в 2019 году, тогда из-за ошибок в конфигурациях, тысячи популярных сайтов были недоступны.

Последний большой сбой в работе интернета из-за Cloudflare возник 18 ноября 2025 года. Во время недавнего инцидента пострадали крупные новостные платформы, в том числе сайт comments.ua. Также не работали соцсети типа X, музыкальные сервисы, в частности Spotify, онлайн-магазины, платформы для видеоконференций и игровые серверы.

Почему интернет так сильно зависит от Cloudflare

Cloudflare стала своеобразной "распределительной станцией" сети. Компания предлагает мощные инструменты безопасности, быстродействия и поддержки и для многих сайтов подключение к Cloudflare стало стандартом.

Однако технические инциденты показывают, что чрезмерная централизация создает риски. Каждый большой сбой становится напоминанием, что интернет не такая уж децентрализованная система, как казалось бы.

