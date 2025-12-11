logo_ukra

Головна Новини HI-tech інтернет "Божевільне" передбачення Ілона Маска 1998 року стало реальністю
commentss НОВИНИ Всі новини

"Божевільне" передбачення Ілона Маска 1998 року стало реальністю

У мережі з’явилося відео, де молодий Ілон Маск прогнозує, що інтернет поглине всі традиційні медіа.

11 грудня 2025, 10:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Ілон Маск знову нагадав про свою здатність передбачати майбутнє. Мільярдер опублікував у X відео з 1998 року, у якому він розмірковує про майбутнє інтернету. Тоді слова молодого Маска здавалися сміливими й "божевільними", але сьогодні вони виглядають передбаченням, яке збулося.

"Божевільне" передбачення Ілона Маска 1998 року стало реальністю

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

У відео 27-річної давності Ілона Маска запитали про майбутнє інтернету. Маск тоді відповів, що врешті інтернет поглине усі медіа. За його словами, саме інтернет стане головною інфраструктурою, через яку люди отримуватимуть інформацію. Він передбачав зникнення меж між телебаченням, друкованими матеріалами, радіо та цифровими платформами. 

"Я думаю, що інтернет – це надмножина всіх медіа. Це паливо і кінець усіх медіа. Можна побачити, як друковані видання, трансляції, можливо, радіо... по суті, всі медіа потрапляють в інтернет. Це є основою всіх медіа і кінцем усіх медіа", — сказав тоді 27-річний Маск.

Маск також вказав і ключову ознаку нової епохи. За його словами, інтернет дозволить людям взаємодіяти з інформаційними ресурсами та обирати, що вони хочуть дивитися, читати або слухати. 

"Інтернет — це перше інтелектуальне двостороннє комунікаційне середовище. Він дозволяє споживачам вибирати, що вони хочуть бачити, коли вони хочуть це бачити, і чи то радіо, друковані видання, телебачення чи трансляції. Я думаю, що це змінить всі традиційні медіа", — додав Маск.

Відео з 1998 року, де Маск прогнозує, що інтернет поглине всі традиційні медіа:

Сьогодні, коли онлайн-платформи практично замінили газети, телебачення та радіо для мільярдів людей, ці слова є звичайним фактом. Однак, як вказує Маск, тоді його передбачення не сприймали серйозно.

"Найдивовижніше те, що вони подумали, що я збожеволів, висловивши це надзвичайно очевидне передбачення", — підписав Маск відео з 1998 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Маск показав майбутнє людства без грошей, роботи та бідності.

Також "Коментарі" писали, що Ілон Маск прогнозує кінець ери смартфонів. Розповів, що замінить телефони у майбутньому.



