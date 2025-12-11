"Божевільне" передбачення Ілона Маска 1998 року стало реальністю

Рубрики
Ілон Маск знову нагадав про свою здатність передбачати майбутнє. Мільярдер опублікував у X відео з 1998 року, у якому він розмірковує про майбутнє інтернету. Тоді слова молодого Маска здавалися сміливими й "божевільними", але сьогодні вони виглядають передбаченням, яке збулося.
Ілон Маск. Фото з відкритих джерел
У відео 27-річної давності Ілона Маска запитали про майбутнє інтернету. Маск тоді відповів, що врешті інтернет поглине усі медіа. За його словами, саме інтернет стане головною інфраструктурою, через яку люди отримуватимуть інформацію. Він передбачав зникнення меж між телебаченням, друкованими матеріалами, радіо та цифровими платформами.
Маск також вказав і ключову ознаку нової епохи. За його словами, інтернет дозволить людям взаємодіяти з інформаційними ресурсами та обирати, що вони хочуть дивитися, читати або слухати.
Відео з 1998 року, де Маск прогнозує, що інтернет поглине всі традиційні медіа:Сьогодні, коли онлайн-платформи практично замінили газети, телебачення та радіо для мільярдів людей, ці слова є звичайним фактом. Однак, як вказує Маск, тоді його передбачення не сприймали серйозно.
