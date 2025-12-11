"Божевільне" передбачення Ілона Маска 1998 року стало реальністю

Ілон Маск знову нагадав про свою здатність передбачати майбутнє. Мільярдер опублікував у X відео з 1998 року, у якому він розмірковує про майбутнє інтернету. Тоді слова молодого Маска здавалися сміливими й "божевільними", але сьогодні вони виглядають передбаченням, яке збулося.

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

У відео 27-річної давності Ілона Маска запитали про майбутнє інтернету. Маск тоді відповів, що врешті інтернет поглине усі медіа. За його словами, саме інтернет стане головною інфраструктурою, через яку люди отримуватимуть інформацію. Він передбачав зникнення меж між телебаченням, друкованими матеріалами, радіо та цифровими платформами.

"Я думаю, що інтернет – це надмножина всіх медіа. Це паливо і кінець усіх медіа. Можна побачити, як друковані видання, трансляції, можливо, радіо... по суті, всі медіа потрапляють в інтернет. Це є основою всіх медіа і кінцем усіх медіа", — сказав тоді 27-річний Маск.

Маск також вказав і ключову ознаку нової епохи. За його словами, інтернет дозволить людям взаємодіяти з інформаційними ресурсами та обирати, що вони хочуть дивитися, читати або слухати.

"Інтернет — це перше інтелектуальне двостороннє комунікаційне середовище. Він дозволяє споживачам вибирати, що вони хочуть бачити, коли вони хочуть це бачити, і чи то радіо, друковані видання, телебачення чи трансляції. Я думаю, що це змінить всі традиційні медіа", — додав Маск.

Відео з 1998 року, де Маск прогнозує, що інтернет поглине всі традиційні медіа:

Сьогодні, коли онлайн-платформи практично замінили газети, телебачення та радіо для мільярдів людей, ці слова є звичайним фактом. Однак, як вказує Маск, тоді його передбачення не сприймали серйозно.

"Найдивовижніше те, що вони подумали, що я збожеволів, висловивши це надзвичайно очевидне передбачення", — підписав Маск відео з 1998 року.

