"Безумное" предсказание Илона Маска 1998 года стало реальностью

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Илон Маск снова напомнил о своей способности предсказывать будущее. Миллиардер опубликовал в X видео с 1998 года, в котором он размышляет о будущем интернета. Тогда слова молодого Маска казались смелыми и "сумасшедшими", но сегодня они выглядят сбывшимся предсказанием.
Илон Маск. Фото из открытых источников
В видео 27-летней давности Илона Маска спросили о будущем интернета. Маск тогда ответил, что в конце концов интернет поглотит все медиа. По его словам, именно интернет станет главной инфраструктурой, по которой люди будут получать информацию. Он предполагал исчезновение границ между телевидением, печатными материалами, радио и цифровыми платформами.
Маск также указал и ключевой признак новой эпохи. По его словам, интернет позволит людям взаимодействовать с информационными ресурсами и выбирать, что они хотят смотреть, читать или слушать.
Видео с 1998 года, где Маск прогнозирует, что интернет поглотит все традиционные медиа:Сегодня, когда онлайн-платформы практически заменили газеты, телевидение и радио для миллиардов людей, эти слова являются обычным фактом. Однако, как указывает Маск, тогда его предсказания не воспринимали всерьез.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск показал будущее человечества без денег, работы и нищеты.
Также "Комментарии" писали, что Илон Маск прогнозирует конец эры смартфонов. Рассказал, что заменит телефоны в будущем.