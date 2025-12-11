"Безумное" предсказание Илона Маска 1998 года стало реальностью

Илон Маск снова напомнил о своей способности предсказывать будущее. Миллиардер опубликовал в X видео с 1998 года, в котором он размышляет о будущем интернета. Тогда слова молодого Маска казались смелыми и "сумасшедшими", но сегодня они выглядят сбывшимся предсказанием.

Илон Маск. Фото из открытых источников

В видео 27-летней давности Илона Маска спросили о будущем интернета. Маск тогда ответил, что в конце концов интернет поглотит все медиа. По его словам, именно интернет станет главной инфраструктурой, по которой люди будут получать информацию. Он предполагал исчезновение границ между телевидением, печатными материалами, радио и цифровыми платформами.

"Я думаю, что интернет – это сверхмножество всех медиа. Это топливо и конец всех медиа. Можно увидеть, как печатные издания, трансляции, возможно, радио... по сути, все медиа попадают в интернет. Это основа всех медиа и конец всех медиа", — сказал тогда 27-летний Маск.

Маск также указал и ключевой признак новой эпохи. По его словам, интернет позволит людям взаимодействовать с информационными ресурсами и выбирать, что они хотят смотреть, читать или слушать.

"Интернет — это первая интеллектуальная двусторонняя коммуникационная среда. Он позволяет потребителям выбирать, что они хотят видеть, когда они хотят это видеть, и радио, печатные издания, телевидения или трансляции. Я думаю, что это изменит все традиционные медиа", — добавил Маск.

Видео с 1998 года, где Маск прогнозирует, что интернет поглотит все традиционные медиа:

Сегодня, когда онлайн-платформы практически заменили газеты, телевидение и радио для миллиардов людей, эти слова являются обычным фактом. Однако, как указывает Маск, тогда его предсказания не воспринимали всерьез.

"Самое удивительное то, что они подумали, что я сошел с ума, выразив это чрезвычайно очевидное предсказание", — подписал Маск видео с 1998 года.

