logo
Русский Українська

BTC/USD

40490.82

ETH/USD

2734.83

LTC/USD

144.04

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT VR Китай запустил ракету в космос: что известно (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай запустил ракету в космос: что известно (ФОТО)

Запуск состоялся из космодрома Сичан

сегодня, 14:21
Автор:

Денис Подставной

Китай запустил ракету в космос. Об этом сообщает издание Xinhua. 

Китай запустил ракету в космос: что известно (ФОТО)

Китай вывел спутник на орбиту. Фото из открытых источников.

Как стало известно, сегодня, 6 августа, в 00:30 по пекинскому времени состоялся запуск ракеты-носителя, которая вывела новый космический аппарат на орбиту нашей планеты. 

Запуск космической ракеты "Чанчжэн-3B" со спутником под названием Чжунсин-2E, состоялся  с космодрома Сичан, который находится в китайской провинции Сычуань. 

Отмечается, что аппарат был успешно выведен на орбиту Земли. 
Для справки: для китайских космических ракет серии Чанчжэн этот запуск стал уже 383-м. Только в прошлом месяце было осуществлено шесть запусков. Ожидается, что КНР в этом году совершит еще 40 пусков и установит новый национальный рекорд. 

Китай запустил ракету в космос: что известно (ФОТО) - фото 2

Фото: russian.news.cn

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что китайский ровер Zhurong прислал на Землю новые фотографии с Марса. Аппарат исследовал своё оборудование, которое он использовал для приземления на красной планете. Оно приземлилось неподалёку от места посадки самого марсохода. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из КНР приступили к изучению лунного грунта. Сообщается, что его доставили на нашу планету в конце прошлого года. На данный момент образцы были переданы 13 институтам, которые принимают участие более чем в трех десятках проектов. Всего специалисты получили 17,48 граммов грунта. Это составило один процент от общего количества доставленного на Землю материала. Сейчас данные образцы изучают, только китайские ученые, однако в CNSA готовы к международному сотрудничеству. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://russian.news.cn/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ