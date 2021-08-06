Китай запустил ракету в космос: что известно (ФОТО)

Китай запустил ракету в космос. Об этом сообщает издание Xinhua.

Китай вывел спутник на орбиту. Фото из открытых источников.

Как стало известно, сегодня, 6 августа, в 00:30 по пекинскому времени состоялся запуск ракеты-носителя, которая вывела новый космический аппарат на орбиту нашей планеты.

Запуск космической ракеты "Чанчжэн-3B" со спутником под названием Чжунсин-2E, состоялся с космодрома Сичан, который находится в китайской провинции Сычуань.

Отмечается, что аппарат был успешно выведен на орбиту Земли.

Для справки: для китайских космических ракет серии Чанчжэн этот запуск стал уже 383-м. Только в прошлом месяце было осуществлено шесть запусков. Ожидается, что КНР в этом году совершит еще 40 пусков и установит новый национальный рекорд.





Фото: russian.news.cn

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что китайский ровер Zhurong прислал на Землю новые фотографии с Марса. Аппарат исследовал своё оборудование, которое он использовал для приземления на красной планете. Оно приземлилось неподалёку от места посадки самого марсохода. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из КНР приступили к изучению лунного грунта. Сообщается, что его доставили на нашу планету в конце прошлого года. На данный момент образцы были переданы 13 институтам, которые принимают участие более чем в трех десятках проектов. Всего специалисты получили 17,48 граммов грунта. Это составило один процент от общего количества доставленного на Землю материала. Сейчас данные образцы изучают, только китайские ученые, однако в CNSA готовы к международному сотрудничеству. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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