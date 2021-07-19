Китайский марсоход Zhurong прислал несколько новых фотографий с Марса (ВИДЕО)



















Китайский марсоход отправил на Землю новые фотографии с красной планеты. Об этом сообщает издание Space.com. Аппарат запечатлел устройства, которые были использованы для его посадки на Марсе.

Zhurong прислал новые снимки с Марса. Фото из открытых источников

На прошлой неделе шестиколесный ровер Zhurong свернул для того, чтобы исследовать свой парашют и оболочку, которые приземлились неподалеку от места посадки самого робота.

Чёрно-белые снимки аппарат получил с помощью оборудования - hazard avoidance cameras. Этот вид камер обычно устанавливают спереди и сзади ровера для обеспечения безопасного маневрирования.

Также Zhurong сделал цветную фотографию сборки парашютной оболочки. Она покрывала робот, а также его модуль для посадки на его пути к планете и через часть атмосферы. Во время того, как он запечатлел заднюю оболочку, он находился на расстоянии 30 метров от неё и около 350 метров от своего места посадки.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что китайский марсоход прислал на Землю фотографии с Марса. Шестиколесный ровер под названием Zhurong сделал несколько снимков при помощи беспроводной камеры. На фотографиях была запечатлена марсианская пустошь, сам ровер и его посадочная платформа. Китайское национальное космическое управление показало их во время церемонии, на которой говорили об успехах первой китайской миссии по исследованию красной планеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты NASA при помощи космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter запечатлели на поверхности красной планеты китайский ровер Zhurong. Снимок был сделан на специальную камеру аппарата. С помощью неё можно распознавать относительно маленькие предметы на большом расстоянии. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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