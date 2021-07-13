Китайские ученые начали изучать грунт с Луны: как он выглядит (ФОТО)

Китайские ученые приступили к изучению грунта доставленного с Луны. Об этом сообщает издание "Синьхуа".

Китайские ученые начали изучение лунного грунта. Фото из открытых источников

Как стало известно, ученые из Китая официально приступили к изучению лунного грунта, который был доставлен на нашу планету космической миссией "Чанъэ-5" в конце прошлого года. Сообщается, что тринадцати научным институтам, которые участвуют в 31 проекте, было передано 17,48 граммов (1% от общего количества доставленного материала) лунного грунта.

На фотографиях образцов видно, что они содержат тёмные зёрна и мелкий материал, а также кусочки базальтового стекла, которые были созданы благодаря вулканическими процессами на спутнике.

На данный момент материалом поделились только с организациями из Китая, однако CNSA заявили, что готовы к международному сотрудничеству в изучение этих образцов.

Для справки: Китай стал третьей страной после Соединённых Штатов Америки и Советского Союза, которая смогла доставить образцы лунной поверхности на нашу планету.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Китай намерен создать ракеты, которые смогут защитить землю от астероидов. В Китае заявляют, что в ближайшие десять лет смогут создать флот из безъядерных ударных средств, которые будут корректировать орбиты астероидов. Для этого планируется построить 23 ракеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что китайские вышли в открытый космос, для выполнения работы за пределами обитаемого модуля новой космической станции Китая. Во время работ на них были новые скафандры под называнием "Фэйтянь". О том, чем занимались тайконавты в открытом космосе — читайте в нашей статье.

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