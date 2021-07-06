Китайские астронавты вышли в открытый космос: появилось видео



















Китайские космонавты совершили выход в открытый космос. Об этом сообщает издание "Синьхуа".

Китайские астронавты вышли в открытый космос. Фото из открытых источников

Как стало известно, астронавты вышли в открытый космос из модуля новой космической станции Китая под названием "Тяньхэ". Отмечается, что во время этого на них были одеты скафандры нового поколения "Фэйтянь". За пределами модуля космического аппарата двое китайских специалистов выполнили ряд задач, например, установку внекорабельной рабочей площадки на механическом рычаге, которая в свою очередь позволит астронавтам совершить сборку внекорабельного оборудования станции.

Еще один член экипажа остался внутри модуля станции и оказывал содействие работе своих коллег.

Для справки: в ночь на 17 июня КНР успешно осуществил запуск своей первой с 2016 года пилотируемой миссии. Трое тайконавтов отправились к новой строящейся орбитальной станции "Тяньхэ" на космическом корабле "Шэньчжоу-12". Запуск осуществлялся с космодрома Цзюцюань.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Китай запустил космическую ракету с пятью спутниками на борту. Стало известно название космических аппаратов. Пуск произошел с космодрома Тайюань, что в китайской провинции Шаньси. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что Китай впервые показал, как происходила высадка на красной планете марсохода Zhurong. На видео можно увидеть, как сработали посадочные системы аппарата, а так же развертывание посадочной платформы и первые "шаги" робота на поверхности Марса. Представители китайского агентства заверяют, что робот находится в хорошем состоянии и продолжает свою миссию. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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