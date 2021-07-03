Китай запустил космическую ракету: что на борту (ФОТО)

Китай осуществил запуск очередной космической ракеты. Об этом сообщает издание Синьхуа.

Китай вывел спутники на орбиту. Фото из открытых источников

Как стало известно, Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-2Д", у которой на борту находилось пять спутников. Из пяти аппаратов три спутника "Цзилинь-1 Гаофэн-03D", и по одному "Цзилинь-1 01B" и "Синшидай-10". Пуск произошел с космодрома Тайюань, что в китайской провинции Шаньси. Все космические аппараты были успешно выведены на орбиту нашей планеты.



Известно, что данный запуск является уже 376-м по счету для китайских космических ракет серии Чанчжэн.



Для справки: "Чанчжэн-2Д" является двухступенчатой орбитальной космической ракетой китайского производства. В основном данные космические аппараты используются для на околоземную или солнечно-синхронную орбиту разведывательных аппаратов серии FSW. Разработка ракеты-носителя была начата в 90 годах прошлого века.





Напомним: ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Китай впервые опубликовал видео, на котором запечатлен момент высадки на Марсе ровера Zhurong. На видео можно заметить, как перед посадкой система аппарата автоматически выпустила парашюты, а также момент приземления и первые "шаги" робота на красной планете. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что Китай впервые отправил экипаж на свою новую орбитальную станцию. Этот полет стал первой пилотируемой миссией страны с 2016 года. Трое астронавтов отправились были отправлены на орбитальную станцию с помощью космического корабля Шэньчжоу-12", который запустила ракета-носитель "Чанчжэн-2F". Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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