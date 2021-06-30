Как происходила высадка китайского ровера Zhurong на Марсе (ВИДЕО)



















Китай показал на видео приземление ровера Zhurong на поверхность красной планеты. Ролик был опубликован на официальной странице Китайского национального космического управления (CNSA) в социально сети Twitter.

Китай показал новое видео с Марса. Фото из открытых источников

На видео видно, как системы аппарата раскрыли парашюты, перед приземлением, развертывание посадочной платформы, а так же то, как ровер делал свои первые "шаги" на Марсе.

Как сообщает CNSA, на данный момент Zhurong находиться на красной планете уже более 40 марсианских дней и за это время ему удалось преодолеть 236 метров. В агентстве также заверили, что аппарат находиться в хорошем состоянии и продолжает свою миссию. Орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1", который доставил ровер на поверхность Марса находится на орбите уже более 300 дней.

Для справки: китайский шестиколесный робот Zhurong приземлился на красную планету 15 мая. Он был отправлен туда в составе миссии "Тяньвэнь-1". Она стала первой марсианской миссией для страны.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA с помощью своего аппарата Mars Reconnaissance Orbiter запечатлело китайский ровер Zhurong, который осуществлял движение на поверхности красной планеты. Ученые отметили, то как далеко удалось продвинуться китайской машине от своей посадочной платформы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



Также издание информировало о том, что CNSA показало новые фотографии с Марса. На них был запечатлен марсоход Zhurong, его посадочная платформа, а также марсианская пустыня. Данные снимки были продемонстрированы во время официальной церемонии, на которой говорили об успехах китайской миссии на Марсе. Подробнее об этом читайте в нашей статье

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