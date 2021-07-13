YouTube запускает новый сервис в Украине: что известно (ВИДЕО)



















YouTube запускает свой новый сервис в ста странах. Об этом сообщает издание Engadget.

YouTube Shorts стал доступен в Украине. Фото из открытых источников.

Американская компания Google запустила новые сервис под названием YouTube Shorts. Он является аналогом TikTok и предоставляет пользователям возможность для создания и обработки коротких видео.

Пользователям будет доступна запись видео до 15 секунд, а также различные настройки. Например, можно изменить скорость воспроизведения, наложить музыку или добавить визуальные эффекты.

Так же, как и в TikTok от ролика к ролику можно переходить перелистывая видео свайпом вверх, ставить лайки понравившимся роликам, а также оставлять комментарии. Однако, в отличие от сервиса TikTok в Shorts можно будет ставить и дизлайки.

Ранее компания тестировала данный сервис в ограниченном ряде стран, однако теперь он стал доступен в еще ста странах. В это число входит и Украина.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Google прекратит поддержку одной из версий своей операционной системы Android. Стала известна дата выхода последнего обновления, которое получать пользователи таких устройств. После завершения поддержки работа с магазина приложений от Google, а также других сторонних программ может стать нестабильной. Представители компании рассказали, почему приняли такое решение. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что популярный видеохостинг YouTube перестанет показывать рекламу определенных тематик на своем "топовом" баннере. Представители компании Google рассказали о том, почему они внесли изменения в рекламную политику сервиса.

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