logo
Русский Українська

BTC/USD

33194.54

ETH/USD

2029.89

LTC/USD

133.32

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии YouTube запускает новый сервис в Украине: что известно (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

YouTube запускает новый сервис в Украине: что известно (ВИДЕО)

Данный сервис позволит пользователям записывать короткие видео

сегодня, 12:28
Автор:

Денис Подставной








YouTube запускает свой новый сервис в ста странах. Об этом сообщает издание Engadget. 

YouTube запускает новый сервис в Украине: что известно (ВИДЕО)

YouTube Shorts стал доступен в Украине. Фото из открытых источников.

Американская компания Google запустила новые сервис под названием YouTube Shorts. Он является аналогом TikTok и предоставляет пользователям возможность для создания и обработки коротких видео. 

Пользователям будет доступна запись видео до 15 секунд, а также различные настройки. Например, можно изменить скорость воспроизведения, наложить музыку или добавить визуальные эффекты. 

Так же, как и в TikTok от ролика к ролику можно переходить перелистывая видео свайпом вверх, ставить лайки понравившимся роликам, а также оставлять комментарии. Однако, в отличие от сервиса TikTok в Shorts можно будет ставить и дизлайки. 

Ранее компания тестировала данный сервис в ограниченном ряде стран, однако теперь он стал доступен в еще ста странах. В это число входит и Украина. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Google прекратит поддержку одной из версий своей операционной системы Android. Стала известна дата выхода последнего обновления, которое получать пользователи таких устройств. После завершения поддержки работа с магазина приложений от Google, а также других сторонних программ может стать нестабильной. Представители компании рассказали, почему приняли такое решение. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что популярный видеохостинг YouTube перестанет показывать рекламу определенных тематик на своем "топовом" баннере. Представители компании Google рассказали о том, почему они внесли изменения в рекламную политику сервиса. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.engadget.com/youtube-shorts-available-globally-161554248.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ