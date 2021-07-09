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Google рассказала, какие Android-смартфоны больше не будут получать обновления

Одна из версий Android больше не будет получать обновления

сегодня, 18:31
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Google перестанет выпускать апдейты Google Play Services на одной из версий операционной системы Androroid. Об этом сообщает издание Android Developers. 

Google рассказала, какие Android-смартфоны больше не будут получать обновления

Google прекратит поддержку одной из версий Android. Фото из открытых источников

Как стало известно, устройства под управлением операционной системы Android Jelly Bean 4.1–4.3 (API уровни 16, 17 и 18) вскоре больше не будут получать обновления Google Play Services. Все гаджеты на данной операционке получат последнее обновление уже в следующем месяце, а после их поддержка официально прекратится. 

В связи с этим, в будущем работа магазина приложений от Google, а также других сторонних программ на этой системе, может быть нестабильной. Данное решение компания приняла из-за того, что Jelly Bean уже не такая популярная.

Эксперты говорят, что этой версией операционки на данный момент пользуются всего 1% владельцев Android устройств по всему миру. 

Для справки: Android Jelly Bean был выпущен летом 2012 года и являлся четвертой версией операционной системы Android от Google. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Google может выпустить обновление для Android, в котором появится ряд новых функций. Стали известно какие именно возможности появятся в операционной системе, а также о предполагаемой дате выхода. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что американская компания Apple разрабатывает приложение для устройств под управлением операционной системы Android. Благодаря ему пользователи смогут взаимодействовать с одним из новых гаджетов от Apple. Стала известно, когда выйдет данное приложение. 


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Источник: https://android-developers.googleblog.com/
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