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Apple выпустит приложение для Android: что известно

Компания Apple внесла изменения в работу AirTag

сегодня, 19:31
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Apple выпустила обновление для своего нового продукта. Оно станет первым для смарт-метки AirTag. 

Apple выпустит приложение для Android: что известно

Apple разрабатывает приложение для Android. Фото из открытых источников

В Bluetooth трекере изменили интервал для проигрывания звуков в случае его потери. Ранее он составлял три дня, но теперь звуки будут воспроизводиться в случайное время в течении от 8 до 24 часов.

Также стало известно о том, что компания Apple разрабатывает Android приложение для своей смарт-метки.  С помощью данной программы пользователи смогут обнаруживать метки AirTag, которые находятся рядом с ними. Например, это поможет пользователям избегать слежения, в случае если кто-то специально прикрепил к их предметам bluetooth-трекер от Apple. Приложение для Android-устройств должно выйти уже  в конце этого года. 

Для справки: AirTag это смарт-метка от компании Apple, которая была выпущена в апреле этого года. С помощью bluetooth-трекера пользователи смогут находить свои утерянные вещи, к которым он прикреплен. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Apple собирается выпустить в этом году несколько обновленных версий своих планшетов iPad. Также инсайдеры сообщили о возможных новых особенностях этих устройств. Например, iPad Mini может получить первый за несколько лет редизайн. Более подробно об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что социальная сеть Twitter получила несколько платных функций. Они станут доступны для пользователей, которые оформили новую подписку Twitter Blue. В компании заявили, что новые платные возможности были созданы, основываясь на отзывы своих пользователей, а также о том, что функционал платной подписки будет со временем расширен. 


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Источник: https://www.cnet.com/news/apple-bolsters-airtag-privacy-measures-to-offer-android-detector-app-later-this-year/
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