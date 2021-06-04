Apple выпустит приложение для Android: что известно

Американская компания Apple выпустила обновление для своего нового продукта. Оно станет первым для смарт-метки AirTag.

Apple разрабатывает приложение для Android. Фото из открытых источников

В Bluetooth трекере изменили интервал для проигрывания звуков в случае его потери. Ранее он составлял три дня, но теперь звуки будут воспроизводиться в случайное время в течении от 8 до 24 часов.

Также стало известно о том, что компания Apple разрабатывает Android приложение для своей смарт-метки. С помощью данной программы пользователи смогут обнаруживать метки AirTag, которые находятся рядом с ними. Например, это поможет пользователям избегать слежения, в случае если кто-то специально прикрепил к их предметам bluetooth-трекер от Apple. Приложение для Android-устройств должно выйти уже в конце этого года.

Для справки: AirTag это смарт-метка от компании Apple, которая была выпущена в апреле этого года. С помощью bluetooth-трекера пользователи смогут находить свои утерянные вещи, к которым он прикреплен.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Apple собирается выпустить в этом году несколько обновленных версий своих планшетов iPad. Также инсайдеры сообщили о возможных новых особенностях этих устройств. Например, iPad Mini может получить первый за несколько лет редизайн. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что социальная сеть Twitter получила несколько платных функций. Они станут доступны для пользователей, которые оформили новую подписку Twitter Blue. В компании заявили, что новые платные возможности были созданы, основываясь на отзывы своих пользователей, а также о том, что функционал платной подписки будет со временем расширен.

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