В Twitter появились платные функции: что известно

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Денис Подставной
Популярная социальная сеть Twitter обзавелась платной подпиской, которая называется Twitter Blue. Данная возможность пока будет доступна только для пользователей, проживающих в Канаде и Австралии. О новой подписке разработчики рассказали в своем блоге.
Twitte получил платные функции. Фото из открытых источников
Пользователи, оформившие подписку Twitter Blue, получили доступ к нескольким эксклюзивным функциям, таким как:
1. Отмена публикации. Данная возможность позволяет удалять опубликованный твит. После публикации у пользователя будет 30 секунд на то, чтобы отменить свое действие.
2. Режим чтения. Позволит облегчить чтение длинных цепочек сообщений, убирая разметку пользовательского интерфейса и превращая их в сплошной текст.
3. Папки закладок. Подписчики Twiter Blue смогут организовывать сохраненные публикации по папкам.
Также при оформлении подписки пользователь получает доступ к специальной техподдержке, возможности изменения иконки приложения и новым цветовым темам.
Разработчики отметили, что подписка была разработана основываясь на отзывы пользователей, и что в будущем её функционал будет расширяться.
В Канаде за месяц пользования Twitter Blue запрашивают 3,49 канадских доллара, а в Австралии 4,49 австралийских доллара.
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