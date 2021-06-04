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В Twitter появились платные функции: что известно

В популярной социальной сети запустили платную подписку

сегодня, 14:02
Автор:

Денис Подставной

Популярная социальная сеть Twitter обзавелась платной подпиской, которая называется Twitter Blue. Данная возможность пока будет доступна только для пользователей, проживающих в Канаде и Австралии. О новой подписке разработчики рассказали в своем блоге. 

В Twitter появились платные функции: что известно

Twitte получил платные функции. Фото из открытых источников

Пользователи, оформившие подписку Twitter Blue, получили доступ к нескольким эксклюзивным функциям, таким как:

1. Отмена публикации. Данная возможность позволяет удалять опубликованный твит. После публикации у пользователя будет 30 секунд на то, чтобы отменить свое действие. 

2. Режим чтения. Позволит облегчить чтение длинных цепочек сообщений, убирая разметку пользовательского интерфейса и превращая их в сплошной текст. 

3. Папки закладок. Подписчики Twiter Blue смогут организовывать сохраненные публикации по папкам. 

Также при оформлении подписки пользователь получает доступ к специальной техподдержке, возможности изменения иконки приложения и новым цветовым темам. 

Разработчики отметили, что подписка была разработана основываясь на отзывы пользователей, и что в будущем её функционал будет расширяться. 

В Канаде за месяц пользования Twitter Blue запрашивают 3,49 канадских доллара, а в Австралии 4,49 австралийских доллара. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Microsoft обновила свою операционную систему Windows 10. В нем компания добавила в свою операционку новые функции, а также исправила несколько ошибок, возникающих в предыдущих версиях системы. Более подробно читайте в нашей статье. 

Также издание информировало о том, что Microsoft хочет улучшить работу своего браузера Edge, который пришел на замену Internet Explorer.


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Источник: https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/introducing-twitter-blue.html
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