Какими будут новые iPad: инсайдеры рассказали о планах Apple

Американская компания Apple выпустит несколько версий своего планшета iPad в этом году. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Apple выпустит свои новые планшеты уже в этом году. Фото из открытых источников

Как стало известно, в этом году Apple может выпустить две версии своего планшета iPad. Ими будут iPad Mini и стандартная версия iPad. Выход модели с приставкой Pro ожидается в следующем году.

По информации Bloobmgerg, Pro версия будет иметь заднюю стеклянную панель, которая позволит заряжать планшет с помощью беспроводного зарядного устройства. Также, вероятно, он будет обладать функцией обратной беспроводной зарядки, с помощью которой им можно будет заряжать другие устройства, просто положив их на заднюю панель iPad. В агентстве отмечают, что на данный момент разработка планшета находится на ранней стадии и еще много чего может измениться.

Что касается iPad Mini, то эта модель должна впервые за долгое получить изменения в дизайне. Так, границы экрана устройства должны стать заметно уже, а также на данный момент компанией тестируется возможность отказа от механической кнопки "Домой".

Также в компании сейчас работают над созданием более тонкой версии стандартной модели iPad.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что появится в новом iPhone 13 от Apple. О новых характеристиках нового смартфона рассказал аналитик компании Wedbush, ссылаясь на собственные источники.

Также издание информировало о том, что ждет пользователей смартфонов от компании Apple в новом обновлении для операционной системы iOS. Известный инсайдер сообщил о том, что новая iOS 15 обзаведется рядом новых функций и изменений. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

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