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Главная Новости IT технологии Какими будут новые iPad: инсайдеры рассказали о планах Apple
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Какими будут новые iPad: инсайдеры рассказали о планах Apple

Инсайдеры рассказали о том, когда ждать новинки от компании Apple

сегодня, 15:24
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Apple выпустит несколько версий своего планшета iPad в этом году. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. 

Какими будут новые iPad: инсайдеры рассказали о планах Apple

Apple выпустит свои новые планшеты уже в этом году. Фото из открытых источников

Как стало известно, в этом году Apple может выпустить две версии своего планшета iPad. Ими будут iPad Mini и стандартная версия iPad. Выход модели с приставкой Pro ожидается  в следующем году. 

По информации Bloobmgerg, Pro версия будет иметь заднюю стеклянную панель, которая позволит заряжать планшет с помощью беспроводного зарядного устройства. Также, вероятно, он будет обладать функцией обратной беспроводной зарядки, с помощью которой им можно будет заряжать другие устройства, просто положив их на заднюю панель iPad. В агентстве отмечают, что на данный момент разработка планшета находится на ранней стадии и еще много чего может измениться. 

Что касается iPad Mini, то эта модель должна впервые за долгое получить изменения в дизайне. Так, границы экрана устройства должны стать заметно уже, а также на данный момент компанией тестируется возможность отказа от механической кнопки "Домой". 

Также в компании сейчас работают над созданием более тонкой версии стандартной модели iPad. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что появится в новом iPhone 13 от Apple. О новых характеристиках нового смартфона рассказал аналитик компании Wedbush, ссылаясь на собственные источники. 

Также издание информировало о том, что ждет пользователей смартфонов от компании Apple в новом обновлении для операционной системы iOS. Известный инсайдер сообщил о том, что новая iOS 15 обзаведется рядом новых функций и изменений. Более подробно об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/apple-working-on-ipad-pro-with-wireless-charging-new-ipad-mini?sref=l3J6d079
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