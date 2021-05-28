Что ждет владельцев iPhone в iOS 15

Известный инсайдер Коннор Джуисс рассказал о том, какие функции могут ждать пользователей в новой iOS от Apple. Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter.

Инсайдер рассказал о возможных новых функциях для iOS 15. Фото из открытых источников

Инсайдер рассказал, что вместе с обновлением в iPhone могут появиться новые функции для встроенного приложения от Apple "Здоровье". Теперь для людей, которые следят за своим питанием, появится специальный журнал, куда можно будет вносить информацию о потребляемых продуктах питания. Вероятнее всего, данное приложение сможет просчитывать суточную норму потребления пищи для каждого пользователя, учитывая их комплекцию и сведения об активности.

В обновлении должен изменится пользовательский интерфейс для "темного режима" и появиться новые настройки для всплывающих уведомления на экране блокировки. Также изменения коснутся приложения iMassage и всего пользовательского интерфейса операционной системы.

Для справки: ранее в Сети появлялась информация о том, что в новой версии операционной системы для смартфонов Apple может появиться настройка, которая позволит экрану устройства всегда находится во включенном состоянии.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Google хочет расширить функционал своего мессенджера Google Messages. Например, в приложении может появиться возможность закрепления нужных для пользователя чатов. Также в мессенджере должны появиться и другие функции, которые призваны сделать его более удобным для пользователей.

Также издание информировало о том, что NASA опубликовала фотографию своего марсохода Curiosity, стоящего на горе Мон-Мерка. Техника самостоятельно взбиралась на скалистое образование на протяжении последних семи лет.

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