В Google Messages хотят добавить несколько новых функций: что известно

Американская компания Google планирует выпустить обновление для своего мессенджера Google Messages. В Сети появились сведения о том, что в скором времени в приложении могут появиться несколько новых функций.

В Google Messages добавят несколько новых функций. Фото из открытых источников

Теперь в Google Messages можно будет закреплять чаты. Благодаря новой возможности, пользователи смогут закреплять несколько нужных разговоров вверху списка. Благодаря этому, важные, но не слишком частые в использовании чаты, не будут съезжать вниз, а пользователям не придется тратить на их поиск слишком много времени.

Также планируется добавить возможность помечать нужные для пользователей сообщения. Это позволит добавлять важные сообщения в закладки, а потом быстро находить их. Работать это будет очень просто. Нужное сообщение вы сможете пометить значком звёздочки, а после — найти их в специальном новом разделе меню или через панель поиска.

На данный момент новые возможности не доступны для рядовых пользователей. Их должны добавить для всех после того, как протестируют в компании.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Вайбер добавили несколько функций для обычных пользователей и бизнес-аккаунтов. Обновление доступно уже прямо сейчас.

Также сайт информировал о том, что Micfosft добавила в Windows 10 новые функции, а также исправила несколько ошибок, которые появлялись в прошлых версиях. Новое обновление уже доступно для всех, но чтобы его установить, нужно вручную скачать их из центра обновлений Windows. Позже эти изменения для операционной системы планируют включить в большое обязательное обновление, которое выйдет в следующем месяце.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!