logo
Русский Українська

BTC/USD

35872.09

ETH/USD

2480.81

LTC/USD

174.48

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии В Google Messages хотят добавить несколько новых функций: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Google Messages хотят добавить несколько новых функций: что известно

Google хочет добавить несколько новых функций для своего мессенджера

сегодня, 12:21
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Google планирует выпустить обновление для своего мессенджера Google Messages. В Сети появились сведения о том, что в скором времени в приложении могут появиться несколько новых функций. 

В Google Messages хотят добавить несколько новых функций: что известно

В Google Messages добавят несколько новых функций. Фото из открытых источников

Теперь в Google Messages можно будет закреплять чаты. Благодаря новой возможности, пользователи смогут закреплять несколько нужных разговоров вверху списка. Благодаря этому, важные, но не слишком частые в использовании чаты, не будут съезжать вниз, а пользователям не придется тратить на их поиск слишком много времени. 

Также планируется добавить возможность помечать нужные для пользователей сообщения. Это позволит добавлять важные сообщения в закладки, а потом быстро находить их. Работать это будет очень просто. Нужное сообщение вы сможете пометить значком звёздочки, а после — найти их в специальном новом разделе меню или через панель поиска. 

На данный момент новые возможности не доступны для рядовых пользователей. Их должны добавить для всех после того, как протестируют в компании.  

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Вайбер добавили несколько функций для обычных пользователей и бизнес-аккаунтов. Обновление доступно уже прямо сейчас. 

Также сайт информировал о том, что Micfosft добавила в Windows 10 новые функции, а также исправила несколько ошибок, которые появлялись в прошлых версиях. Новое обновление уже доступно для всех, но чтобы его установить, нужно вручную скачать их из центра обновлений Windows. Позже эти изменения для операционной системы планируют включить в большое обязательное обновление, которое выйдет в следующем месяце. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.androidpolice.com/2021/05/27/google-messages-could-soon-get-two-new-features-whatsapp-and-telegram-have-had-for-years/?utm_source=pingvin.pro
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ