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Вышло обновление для Viber: что изменилось

Мессенджер получил несколько новых функций

сегодня, 11:15
Автор:

Денис Подставной

В популярный мессенджер Viber добавили несколько новых функций для пользователей и бизнес-аккаунтов. 

Вышло обновление для Viber: что изменилось

В Viber добавили несколько новых функций. Фото из открытых источников

Пользователи смогут делиться своими фотографиями и видеозаписями в бизнес-чатах. Новая возможность будет поддерживать отправку всех наиболее распространенных форматов для фото, видео и GIF-файлов. Делиться файлами с брендами можно будет так же, как и с обычными аккаунтами пользователей. Нужно просто выбрать файл из галереи на смартфоне или снять на внутреннюю камеру мессенджера.  

Теперь пользователи смогут создавать групповые видеозвонки для 30 человек. Ранее функционал Viber мог позволить собираться в группы только до 20 пользователей одновременно. 

Администраторы сообществ смогут менять свои псевдонимы. До этого обновления руководителям пабликов не предоставлялось возможности менять свое имя в Viber. Все посты они могли размещать только от своего имени, которое они ввели при регистрации. 

Обновился инструментарий для просмотра статистики вашего сообщества. Теперь можно будет увидеть различные параметры вовлеченности пользователей, например, количество уникальных кликов или просмотров. Отныне всё это можно будет найти в разделе "Информация о сообществе". 

Данные функции станут доступными для всех пользователей Viber, которые установили обновление для своего приложения. 

Для справки: по состоянию на конец 2020 года Вайбером пользовалось около 260 миллионов человек. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США заработало приложение для знакомств, где пару подбирают на основе мемов. А также информировало о том, что ученые придумали, как вылечить депрессию с помощью смартфона




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Источник: https://telegraf.by/politika/viber-predstavil-ryad-obnovlenij-dlya-polzovatelej-i-biznesa/
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