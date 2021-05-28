logo
Русский Українська

BTC/USD

36680.90

ETH/USD

2551.38

LTC/USD

179.54

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT интернет В США заработало приложение для знакомств, где пару подбирают на основе мемов
commentss НОВОСТИ Все новости

В США заработало приложение для знакомств, где пару подбирают на основе мемов

Студентка из Америки запустила приложение, которое поможет влюбиться в чувство юмора другого человека

сегодня, 10:15
Автор:

Кириєнко Анна

Студентка из Америки Видия Мадхаван создала современное приложение для знакомств под названием Schmooze. Особенность программы в том, что она поможет найти человека с похожим чувством юмора. О разработке пишет TechCrunch.

В США заработало приложение для знакомств, где пару подбирают на основе мемов

Студентка разработала приложение для знакомств - в чем его особенность. Фото: rskrf.ru

Так, пользователям, которые пользуются этим приложением, предлагают избирать не фотографии партнера, а мемы, которые понравились.

Сама Видия Мадхаван убеждена, что именно чувство юмора — лучший способ завести новые дружеские и романтические контакты. Ранее девушка работала аналитиком в Индии и собиралась в аспирантуру в Калифорнию. Как-то девушке нужен был совет, поэтому она попросила помощи у своих коллег в LinkedIn. Однако ответил ей только один человек.

Они начали переписываться шутками. Позже общение перешло во влюбленность. В результате интернет-знакомые поженились.

Так в Видии Мадхаван и возникла идея создать приложение, которое бы помогло влюбиться в шутки другого.

Сейчас приложение находится на стадии бета-тестирования.

Напомним, что исследователи из Northwestern Medicine создали приложение для смартфона, который помогает людям лечить депрессию. Благодаря работе ученых удалось существенно улучшить психическое состояние пациентов, страдающих депрессией на фоне сахарного диабета или гипертонии. Исследование показало, что использование этих технологий помогало в лечении расстройств гораздо эффективнее, чем использование только стандартных методов медицины. Подробнее об этом приложении узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства собирается отправить велосипед на Луну.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/ProductHuntHi/status/1397899295853010951?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1397899295853010951%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsvidok.online%2Fu-ssha-zapusty-ly-dodatok-dlya-znajomstv-de-paru-pidby-rayu
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ