В США заработало приложение для знакомств, где пару подбирают на основе мемов

Студентка из Америки Видия Мадхаван создала современное приложение для знакомств под названием Schmooze. Особенность программы в том, что она поможет найти человека с похожим чувством юмора. О разработке пишет TechCrunch.

Студентка разработала приложение для знакомств - в чем его особенность. Фото: rskrf.ru

Так, пользователям, которые пользуются этим приложением, предлагают избирать не фотографии партнера, а мемы, которые понравились.

Сама Видия Мадхаван убеждена, что именно чувство юмора — лучший способ завести новые дружеские и романтические контакты. Ранее девушка работала аналитиком в Индии и собиралась в аспирантуру в Калифорнию. Как-то девушке нужен был совет, поэтому она попросила помощи у своих коллег в LinkedIn. Однако ответил ей только один человек.

Они начали переписываться шутками. Позже общение перешло во влюбленность. В результате интернет-знакомые поженились.

Так в Видии Мадхаван и возникла идея создать приложение, которое бы помогло влюбиться в шутки другого.

Сейчас приложение находится на стадии бета-тестирования.

Напомним, что исследователи из Northwestern Medicine создали приложение для смартфона, который помогает людям лечить депрессию. Благодаря работе ученых удалось существенно улучшить психическое состояние пациентов, страдающих депрессией на фоне сахарного диабета или гипертонии. Исследование показало, что использование этих технологий помогало в лечении расстройств гораздо эффективнее, чем использование только стандартных методов медицины. Подробнее об этом приложении узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства собирается отправить велосипед на Луну.

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