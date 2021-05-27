Ученые придумали, как вылечить депрессию с помощью смартфона

Исследователи из Northwestern Medicine создали приложение для смартфона, которое помогает людям лечить депрессию. Данные об исследовании были опубликованы в медицинском журнале JAMA.

Лечение депрессии с помощью смартфона. Фото из открытых источников

Благодаря работе ученых удалось существенно улучшить психическое состояние пациентов, страдающих депрессией на фоне сахарного диабета или гипертонии. Исследование показало, что использование этих технологий помогало в лечении расстройства гораздо более эффективно, чем использование только стандартных методов медицины. Также приложение помогало устранить пробелы в лечении в странах, где доход населения находится на низком или среднем уровнях, а психиатрическая помощь отсутствует.

Дизайн интерфейса приложения основан на поведенческой активации общей структуры поведенческой терапии для лечения депрессии. Программа может связывать больного с поставщиками медицинских услуг, находящихся в его стране. На данный момент приложение предоставляет инструментарий для медицинского персонала и поддержку для пациентов на испанском и португальском языках.

Для справки: во время депрессии человек утрачивает способность получать удовольствие. Настроение меняется на тоскливое, боязливое или тревожное. Снижается самооценка, а также появляется неадекватное чувство вины. В некоторых случаях данное расстройство может быть нормальной реакцией организма на определенные жизненные события. Диагноз может поставить врач психотерапевт, основываясь на диагностические критерии депрессивного расстройства.

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