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Главная Новости IT технологии Ученые придумали, как вылечить депрессию с помощью смартфона
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Ученые придумали, как вылечить депрессию с помощью смартфона

Создано приложение, которое помогает людям лечить симптомы депрессии

сегодня, 12:12
Автор:

Денис Подставной

Исследователи из Northwestern Medicine создали приложение для смартфона, которое помогает людям лечить депрессию. Данные об исследовании были опубликованы в медицинском журнале JAMA. 

Ученые придумали, как вылечить депрессию с помощью смартфона

Лечение депрессии с помощью смартфона. Фото из открытых источников

Благодаря работе ученых удалось существенно улучшить психическое состояние пациентов, страдающих депрессией на фоне сахарного диабета или гипертонии. Исследование показало, что использование этих технологий помогало в лечении расстройства гораздо более эффективно, чем использование только стандартных методов медицины. Также приложение помогало устранить пробелы в лечении в странах, где доход населения находится на низком или среднем уровнях, а психиатрическая помощь отсутствует. 

Дизайн интерфейса приложения основан на поведенческой активации общей структуры поведенческой терапии для лечения депрессии. Программа может связывать больного с поставщиками медицинских услуг, находящихся в его стране. На данный момент приложение предоставляет инструментарий для медицинского персонала и поддержку для пациентов на испанском и португальском языках. 

Для справки: во время депрессии человек утрачивает способность получать удовольствие. Настроение меняется на тоскливое, боязливое или тревожное. Снижается самооценка, а также появляется неадекватное чувство вины. В некоторых случаях данное расстройство может быть нормальной реакцией организма на определенные жизненные события. Диагноз может поставить врач психотерапевт, основываясь на диагностические критерии депрессивного расстройства. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как компьютерные игры вредят детям. Также информировало о том, сколько минут можно принимать душ без вреда для здоровья




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Источник: https://medicalxpress.com/
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