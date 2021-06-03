Что появится в iPhone 13: инсайдеры рассказали о новинке

Все версии нового смартфона от американской компании Apple получат лазерный дальномер. Об этом сообщает аналитик компании Wedbush Дэниел Айвз, ссылаясь на собственные источники.

Что появится в iPhone 13. Фото из открытых источников.

По его словам все модели еще не вышедшего iPhone 13 будут оснащены таким улучшением для основной камеры, как лазерный дальномер. Также эксперт рассказал о том, что топовые версии смартфонов с приставками Pro и Pro Max получат увеличенный объем памяти, который будет достигать 1 терабайта.

Отмечается, что появление лазерного дальномера в камерах всех новых iPhone может означать то, что компания нашла новые сценарии для их применения.

По информации в Сети, новинки от Apple могут выйти в 7 цветах. Это позволит расширить аудиторию покупателей и тем самым повысить продажи смартфонов. Также ожидается, что iPhone 13 получит новый 120-герцовый экран Amoled от Samsung.

Для справки: лазерные дальномеры в технике Apple впервые появились на планшете iPad Pro, который вышел весной 2020 года. Позже компания оснастила им свои новые смартфоны iPhone. Однако, данную технологию получили лишь старшие версии смартфонов (Pro и Pro Max).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что может появиться в новой версии беспроводніх наушников от Apple. Согласно информации новинки могут выпустить уже совсем скоро. Подробнее читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, почему не стоит обновлять смартфоны iPhone 11 и 12 на новую версию операционной системы iOS 14.6. Пользователи обновившие свои гаджеты столкнулись с некоторыми проблемами, о которых сообщили в Сети.

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