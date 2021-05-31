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Главная Новости IT технологии Когда выйдут новые AirPods от Apple: инсайдеры рассказали о планах компании
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Когда выйдут новые AirPods от Apple: инсайдеры рассказали о планах компании

AirPods 3 хотят выпустить уже в этом году

сегодня, 11:10
Автор:

Денис Подставной

Apple готовится выпустить новую версию своих популярных беспроводных наушников AirPods. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. 

Когда выйдут новые AirPods от Apple: инсайдеры рассказали о планах компании

Когда выйдут новые AirPods. Фото из открытых источников

Согласно их информации, третья версия AirPods выйдет уже в этом году. Релиз ожидается в конце осени. Новые наушники должны будут получить обновленный дизайн и кейс для зарядки. Со слов инсайдеров, теперь базовые AirPods будут иметь большую схожесть с Pro версией. 

Отметим, что ранее в Сети уже появлялись слухи о выходе AirPods 3. Тогда также утверждалось, что новые наушники будут меньше по размеру, чем их предшественники, а также то, что они будут очень похожи на предыдущую версию.

Чаще всего в Сети говорили о том, что наушники должны презентовать в мае этого года. Однако в этом месяце Apple презентовала только обновление для своего музыкального сервиса Apple Music. 

Также сообщается о том, что обновленную версию AirPods Pro не стоит ждать в этом году. Вместо них в 2021 году должны выпустить новые Beats Studio Buds. Новые Beats будут полностью беспроводными Bluetooth наушниками с зарядным кейсом. 

Для справки: Известный американский производитель наушников  и динамиков Beats Electronics с 2014 года принадлежит Apple. Компания была приобретена за 400 миллионов долларов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Огайо были конфискованы несколько десятков тысяч поддельных AirPods

Также сайт информировал о том, какие смертельные опасности угрожают путешественникам на Марс. Ученые назвали несколько причин, почему будущим покорителям красной планеты стоит задуматься перед полетом. 


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-28/apple-plans-redesigned-airpods-for-2021-new-airpods-pro-in-2022?utm_source=ixbtcom
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