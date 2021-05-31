Когда выйдут новые AirPods от Apple: инсайдеры рассказали о планах компании

Apple готовится выпустить новую версию своих популярных беспроводных наушников AirPods. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Когда выйдут новые AirPods. Фото из открытых источников

Согласно их информации, третья версия AirPods выйдет уже в этом году. Релиз ожидается в конце осени. Новые наушники должны будут получить обновленный дизайн и кейс для зарядки. Со слов инсайдеров, теперь базовые AirPods будут иметь большую схожесть с Pro версией.

Отметим, что ранее в Сети уже появлялись слухи о выходе AirPods 3. Тогда также утверждалось, что новые наушники будут меньше по размеру, чем их предшественники, а также то, что они будут очень похожи на предыдущую версию.

Чаще всего в Сети говорили о том, что наушники должны презентовать в мае этого года. Однако в этом месяце Apple презентовала только обновление для своего музыкального сервиса Apple Music.

Также сообщается о том, что обновленную версию AirPods Pro не стоит ждать в этом году. Вместо них в 2021 году должны выпустить новые Beats Studio Buds. Новые Beats будут полностью беспроводными Bluetooth наушниками с зарядным кейсом.



Для справки: Известный американский производитель наушников и динамиков Beats Electronics с 2014 года принадлежит Apple. Компания была приобретена за 400 миллионов долларов.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Огайо были конфискованы несколько десятков тысяч поддельных AirPods.

Также сайт информировал о том, какие смертельные опасности угрожают путешественникам на Марс. Ученые назвали несколько причин, почему будущим покорителям красной планеты стоит задуматься перед полетом.

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