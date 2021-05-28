Какие смертельные опасности угрожают путешественникам на Марс

Ученые рассказали о том, какие опасности для жизни поджидают людей во время полетов в космос. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Опасности путешествия на Марс. Фото из открытых источников

На данный момент американская компания SpaceX разрабатывает космический корабль для того, чтобы отправить желающих на красную планету. По словам основателя компании Илона Маска, SpaceX к 2050 году сможет перевезти на Марс миллионы людей. Однако ученые заявляют, что такие полеты таят в себе множество опасностей для жизни человека.

Первое, что настораживает экспертов это расстояние до пункта назначения. Так как расстояние до Марса, в зависимости от эллиптических орбит, всегда разное, то путешествие может занять от полугода до девяти месяцев. Такое большое расстояние делает невозможной любую спасательную операцию, которая может потребоваться в случае возникших непредвиденных обстоятельств.

Другая опасность может исходить от вспышек на солнце. Мощность некоторых может быть эквивалентна взрыву ста миллионов водородных бомб. Если на орбите организм может защитить магнитное поле, то на таком дальнем расстоянии у человека нет шансов на выживание. По словам ученых, человек получивший такую большую дозу радиации проживет максимум несколько дней. Также они отметили, что на космическом корабле есть способ укрыться от солнечных вспышек. Однако, чтобы люди воспользовались защитой, нужно вовремя обнаружить её и в этом вся сложность. Так, например, некоторые вспышки удается обнаружить только с Земли и только спустя некоторое время.

Самой большой проблемой эксперты считают возвращение обратно на Землю. Так как топливо невозможно взять с собой из-за ограничений по весу, то людям придется искать, добывать и производить топливо на красной планете, чтобы вернуться.

Также ученые назвали такие опасности, как пылевые бури и то, что на данный момент еще не изобретен способ добычи кислорода, еды и воды на Марсе.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA отправит кальмаров в космос, а также о том, что NASA отправит робота на Луну.









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