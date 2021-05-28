NASA отправит кальмаров в открытый космос: что известно

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства совместно с известным производителем космической техники SpaceX хотят отправить в космос кальмаров-светлячков и тихоходок. Об этом сообщило издание Daily Star.

NASA отправит кальмаров в космос. Фото из открытых источников

Отправка новых живых организмов в космос состоится в рамках очередной миссии SpaceX по снабжению МКС под названием CRS-22, которая состоится 3 июля этого года.

Цель данного эксперимента заключается в том, что бы подробно изучить поведение беспозвоночных тихоходок в условиях микрогравитации. Так, как они являются самыми выносливыми существами на нашей планете.

Также, ученые будут наблюдать за реакцией микробов на новые и сложные условия, с которыми обычно на Земле взаимодействуют светящиеся кальмары.

По словам представителей NASA, эти исследования помогут понять факторы стресса, которые влияют на космонавтов в условиях пониженной гравитации. Также основываясь на полученных результатах, в будущем может появиться возможность для создания контрмер.

Для справки: миссия CRS-22 будет выполняться на кораблях Cargo Dragon от производителя SpaceX. Планируется, что он сможет совершить до пяти полетов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA отправит робота на Луну. С помощью нового лунохода VIPER ведомство планирует изучить водяной лёд, находящийся под грунтом Луны, а также искать другие ресурсы, которые могут пригодиться в будущем во время подготовки к миссии "Артемида".

Также издание информировало о том, что

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