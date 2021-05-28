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NASA отправит кальмаров в открытый космос: что известно

NASA хочет отправить светящихся кальмаров и тихоходок в космос

сегодня, 15:04
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства совместно с известным производителем космической техники SpaceX хотят отправить в космос кальмаров-светлячков и тихоходок. Об этом сообщило издание Daily Star. 

NASA отправит кальмаров в открытый космос: что известно

NASA отправит кальмаров в космос. Фото из открытых источников

Отправка новых живых организмов в космос состоится в рамках очередной миссии SpaceX по снабжению МКС под названием CRS-22, которая состоится 3 июля этого года. 

Цель данного эксперимента заключается в том, что бы подробно изучить поведение беспозвоночных тихоходок в условиях микрогравитации. Так, как они являются самыми выносливыми существами на нашей планете. 

Также, ученые будут наблюдать за реакцией микробов на новые и сложные условия, с которыми обычно на Земле взаимодействуют светящиеся кальмары. 

По словам представителей NASA, эти исследования помогут понять факторы стресса, которые влияют на космонавтов в условиях пониженной гравитации. Также основываясь на полученных результатах, в будущем может появиться возможность для создания контрмер. 

Для справки: миссия CRS-22 будет выполняться на кораблях Cargo Dragon от производителя SpaceX. Планируется, что он сможет совершить до пяти полетов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA отправит робота на Луну. С помощью нового лунохода VIPER ведомство планирует изучить водяной лёд, находящийся под грунтом Луны, а также искать другие ресурсы, которые могут пригодиться в будущем во время подготовки к миссии "Артемида". 

Также издание информировало о том, что NASA опубликовала фото марсохода на горе, которую он покорял 7 лет



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/nasa-elon-musk-send-glow-24198836
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